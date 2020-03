Avec un combat réfléchi et moins de conneries RNG, Curse of the Dead Gods est un voyou auquel tout le monde pourrait entrer

Les voyous / goûts ont tendance à se mélanger. Ils s’appuient souvent sur des styles artistiques analogues et frappent les mêmes notes. Bien que je puisse comprendre pourquoi ils sont populaires, à peine tous ont cliqué pour moi.

De temps en temps, cependant, vient un joyau dont je ne peux pas m’empêcher de m’exciter. Malédiction des dieux morts est l’un de ces jeux.

La malédiction est, en surface, un voyou très sûr et prévisible. C’est un jeu d’action joué dans une perspective descendante, avec un monde qui est essentiellement une série de donjons d’aspect similaire que vous êtes censé rechaper pendant des heures. Il est difficile et repose sur une bonne part de RNG, ce qui signifie que la chance joue un rôle dans vos courses. Et puisque nous cochons toutes les cases, il y a même des secrets et des chemins cachés pour ceux qui osent explorer.

C’est seulement lorsque j’ai mis la main à la main que les qualités uniques de Curse sont devenues visibles.

Le combat dans Curse est la meilleure chose à ce sujet. Pas le fait de balancer un marteau de guerre ou d’aligner un coup de feu avec votre pistolet, rappelez-vous – ceux-ci sont excellents aussi – mais plutôt la façon dont le jeu est construit autour d’arènes de combat interactives et dynamiques. L’obscurité et la lumière constituent la base de l’exploration. Les pièces commencent entourées d’obscurité et vous recevez une torche qui vous permet de voir juste assez autour de vous pour éviter les pièges et explorer votre angle d’attaque.

Peut-être que vous alignerez un tir de votre arme lourde, que vous renverserez immédiatement un invocateur ou que vous chargez votre attaque de mêlée pour une ouverture à dégâts élevés – il y a toujours une raison de surveiller les bords de la pièce avant de plonger. plus loin avec le placement des pièges, vous pouvez activer. Si vous savez qu’il y a un baril explosif près de ce groupe d’ennemis, il vaut mieux le tirer ou vous précipiter rapidement pour le déclencher.

Différentes pièces offrent également de nombreux risques environnementaux, dont la plupart peuvent être utilisés à votre avantage. Mais surtout, les torches sont automatiquement déséquipées dès que vous sortez votre arme, ce qui ajoute un élément de risque à ces manœuvres car vous ne pouvez plus voir ces risques environnementaux. Cette phase de configuration donne non seulement au joueur la possibilité de respirer entre les combats, mais permet également un certain degré de contrôle sur les rencontres. Utilisées correctement, ces précieuses secondes offrent un net avantage au début de chaque combat.

Il est extrêmement satisfaisant de déclencher un piège après l’autre alors que les chasseurs sont réduits à un seul retardataire.

Il y a une autre couche à cela dans le modèle de combat lui-même. L’arsenal de Curse of the Dead Gods comprend un certain nombre d’armes aux propriétés uniques, telles que la vitesse d’attaque et l’arc. Ceci est approfondi dans leurs animations et leurs combos. Le jeu ne fait pas un excellent travail pour détailler ces effets sans que vous essayiez manuellement chaque arme, mais c’est un problème mineur.

Quoi qu’il en soit, cela introduit une certaine profondeur à ce qui serait autrement un jeu de chiffres de dommages bruts et d’affixes. Garder cela à l’esprit est essentiel, car vous devez réfléchir à la façon dont vous affrontez les ennemis. S’engager trop souvent dans des combos crée une grande liquidation qui vous laisse ouvert. Vous avez également une barre d’endurance qui doit être gérée, et bien qu’elle soit principalement là pour vous empêcher de contourner le spam, elle peut également freiner votre élan si vous n’y prêtez pas attention.

Vous commencez par défaut avec un pistolet dans votre main. Les pistolets et autres armes à distance souffrent le plus de la perte d’endurance, et il est facile de manger votre dernier morceau d’endurance avec un tir désespéré, vous obligeant à prendre quelques gros coups. C’est probablement une considération d’équilibre, mais une meilleure solution serait de nerf les dommages des pistolets ou d’augmenter un peu leurs temps de charge, car la mise en œuvre actuelle est souvent frustrante. En fait, le combat à distance pourrait nécessiter un peu de travail dans l’ensemble. Le réticule de visée doit suivre le joystick / la souris droit, pas la façon dont le personnage fait face – je voudrais pouvoir esquiver une fois et tourner rapidement pour finir un chasseur, mais je ne peux pas. Je dois esquiver deux fois pour créer une distance, puis faire pivoter mon personnage jusqu’à ce qu’il soit face à un ennemi et tirer. Pas tout à fait John Wick.

Comme tous les grands systèmes de combat, Curse a également une parade satisfaisante. Cela fonctionne comme vous l’imaginez: chronométrez correctement votre bloc et échelonnez l’attaquant. Les attaques ennemies sont principalement mises en évidence avec un flash rouge clair, mais le timing varie afin de ne pas les rendre faciles à prévoir. Faire une parade, surtout si vous êtes coincé entre quelques ennemis, est grisant. Les ennemis chancelent assez longtemps pour que vous puissiez toucher quelques coups. Avec la largeur de votre arc pour la plupart des armes, cela peut également interrompre d’autres ennemis à proximité.

Les animations sont suffisamment fluides pour que vous puissiez rapidement annuler dans un bloc, mais un léger retard vous empêche de le spammer. Travailler la parade dans mes schémas d’attaque, surtout au début, était tout ce dont j’avais besoin pour traverser les premières parties d’un donjon et en sortir relativement indemne.

Cela dit, les dommages à la santé ne sont pas la seule chose dont vous devez vous soucier dans Curse – il y a aussi la corruption. Par défaut, chaque pièce que vous entrez ajoute 20 points de corruption à votre compteur, qui commence à 0/100. En supposant que vous ne subissez plus de dégâts de corruption des ennemis, il vous faudra cinq chambres pour remplir cette barre. Ce n’est pas beaucoup de pièces, surtout si vous êtes heureux de faire un détour pour plus d’or ici ou un boost de statistiques là-bas. Lorsque la barre est pleine, votre personnage est maudit. N’importe laquelle des 14 malédictions peut s’appliquer à vous à ce stade.

Cela rend le mécanicien un peu déroutant. Je comprends que vous voulez punir les joueurs qui subissent des dégâts de Corruption dans les combats, mais pourquoi pénaliser ceux qui font simplement leur chemin dans le monde du jeu? Bien que certaines malédictions puissent créer des opportunités, j’ai trouvé que la plupart constituaient un fardeau. L’explosion de cadavres ennemis peut être utilisée à votre avantage, mais que vais-je faire avec celui qui fait que les coffres en or infligent des dégâts de Corruption? Super, maintenant je n’ouvrirai plus de coffres pour le reste de la course.

Vous pouvez également être tenté d’offrir du sang – plutôt que de l’or – pour obtenir certains objets au fur et à mesure de votre exploration ou vous soigner dans un sanctuaire. Tout cela s’ajoute à votre compteur de corruption, et il peut parfois sembler que vous soyez maudit dans toutes les autres pièces. Être maudit efface le compteur de corruption et recommence le cycle. Les buffs et debuffs aléatoires font partie du fonctionnement des voyous, bien sûr, mais je ne suis pas clair sur le rôle de ce mécanicien ici – il semble décourager activement l’exploration, qui comporte déjà des risques et des récompenses par défaut.

La progression en dehors des exécutions, comme avec de nombreuses parties de Curse, est incomplète dans la version actuelle. Vous collectez une monnaie pendant que vous jouez, qui peut être dépensée pour des passifs appelés Bénédictions. Vous pouvez acheter autant de bénédictions que vous le souhaitez, mais en équiper plus d’une nécessite de vaincre les boss. Par conséquent, la progression hors course est entravée, car vous avez rarement l’impression de grandir à chaque course bâclée.

Curse s’intéresse plus à la croissance mécanique qu’à l’inflation numérique, ce que je peux apprécier. Malgré son combat exigeant, le jeu est plus indulgent que les autres voyous de loin, avec une grande barre de HP, l’esquive et la possibilité de commencer des combats selon vos conditions. Malheureusement, c’est trop tôt. Bien que j’étais constamment surpris par le niveau de polissage dans la mécanique de base, j’ai rapidement manqué de choses à faire. Il y a actuellement un temple dans le jeu, et j’ai déjà vu des configurations répétées de couloirs et d’arènes en quelques heures seulement.

Le développeur promet deux autres temples au cours de l’accès anticipé, vous pouvez donc vouloir attendre jusque-là. Pour l’instant, si vous n’êtes pas trop inquiet du volume de contenu, vous trouverez un jeu d’action convaincant avec l’un des modèles de combat les plus satisfaisants de tous les voyous.

Curse of the Dead Gods est maintenant disponible dans Steam Early Access.