Avengers in Spiderman: un œuf de Pâques caché dans le jeu découvert près de 2 ans plus tard – VIDEO

Beaucoup ont été les joueurs qui ont mis leurs compétences à l’épreuve avec le célèbre grimpeur des bandes dessinées. Et est-ce Spider-Man a un charme particulier, non seulement quand il s’agit de vaincre les ennemis avec son pouvoir arachnide, mais avec son humour sarcastique qu’il utilise même dans les moments les plus délicats. Par conséquent, gagner le cœur des fans, il n’est pas surprenant que le titre de Insomniac Games est un succès depuis sa première.

Et bien qu’il existe de nombreux joueurs avec une PlayStation 4 qui ont cette aventure Spider-Man dans leur catalogue, il y a un secret qui est passé inaperçu pendant près de deux ans. Dans le monde des jeux vidéo, il est très normal d’entendre le nom d’oeuf de pâques Et il semble que l’équipe d’Insomniac Games en ait préparé plusieurs pour les joueurs. Cette fois, avec un spécifiquement lié aux célèbres Avengers.

Cet œuf de Pâques se trouve dans le grenier de Norman Osborn, où il est fait référence à Henry Pym, mieux connu sous le nom de Ant-Man, qui a conduit de nombreux joueurs à penser que, dans ce jeu, Pym fait partie de la Avengers dans cet univers. En réalité, ce n’est pas un œuf de pâques qui se démarque, mais il est très facile de rater celui-ci. Mais il fait partie d’un des éléments du grenier. Un prix accroché au mur qui vient de la Fondation Pym et qui a été décerné à Osborn pour ses réalisations scientifiques.

Et bien que le prix ne partage pas beaucoup de détails, il s’agit sans aucun doute d’une référence claire aux Avengers. Un œuf de Pâques qui a fait place à toutes sortes de théories de fans, y compris le retour de Spider-Man par Insomniac Games, bien que cette fois en compagnie de The Avengers ou d’une référence plus claire. Mais, en attendant, beaucoup s’aventurent déjà à chercher des secrets dans le monde de Spider-Man de Marvel, déjà disponible sur PlayStation 4.