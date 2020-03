Avez DOOM Eternal Envy? Rappelez-vous que DOOM 64 est sorti aujourd’hui pour seulement 3,99 £

Aujourd’hui est une journée vraiment merveilleuse dans le monde du jeu, avec à la fois Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal trouver leur chemin vers les magasins. Bien sûr, la version Nintendo Switch de DOOM Eternal a malheureusement été repoussée, donc si vous n’avez pas accès à une autre console ou attendez d’avoir le jeu sur Switch, vous pourriez vous sentir un peu à l’écart.

Heureusement, cependant, DOOM Eternal n’est pas le seul jeu destructeur de démons lancé aujourd’hui. DOOM 64 est sorti aujourd’hui sur Switch, une réédition du classique de la Nintendo 64 avec un tout nouveau contenu non disponible dans la version originale. Étonnamment, le jeu ne coûte que 3,99 £ / 4,99 $, ce qui est légèrement inférieur à ce que nous attendions pour un jeu N64.

Célébrez le 25e anniversaire de DOOM avec DOOM 64, initialement sorti sur Nintendo 64 en 1997. Prenez le combat en enfer à la maison ou en déplacement avec le retour triomphant de DOOM 64 sur Nintendo Switch!

Combattez les démons dans votre croisade pour traquer la mère des démons et arrêter l’invasion de l’enfer. Alors que vous vous battez à travers plus de 30 niveaux remplis d’action, soyez à la recherche d’armes et de secrets améliorés pour vous aider à mettre fin à la menace démoniaque.

Pas plus tard qu’hier, nous avons eu notre premier aperçu de l’un des nouveaux niveaux disponibles dans le jeu. Assurez-vous de lui donner une montre si vous ne l’avez pas déjà fait. Nous aurons également un examen de la version Switch de DOOM 64 pour vous dès que possible, alors assurez-vous de continuer à vérifier si vous souhaitez lire nos pensées avant de faire un achat.

Envisagez-vous de prendre DOOM 64? Attendez-vous pour obtenir DOOM Eternal sur Switch? Dites-nous ci-dessous.

