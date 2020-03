Avez-vous sorti la Wii de la salle de stockage? Nous recommandons 12 jeux pour rendre la quarantaine plus supportable

La console Nintendo a de grands titres dans son catalogue.

Comme vous le savez, au cours des prochains jours, il n’y a pas d’autre choix que de rester à la maison, nous supposons donc que beaucoup passeront beaucoup de temps à profiter des jeux vidéo. Nous avons tous d’innombrables titres en attente, soit parce que nous ne les avons jamais essayés, soit ceux que nous avons envie de jouer de temps en temps. Des plates-formes actuelles, à d’autres que nous avions stockées dans la salle de stockage.

Nous avons récemment recommandé plus d’une douzaine de joyaux cachés pour Nintendo DS, donc aujourd’hui nous avons choisi de vous proposer une sélection dejeux à ne pas manquer sur Nintendo Wii. Il y a des noms bien connus et d’autres pas tellement, mais si nous pouvons vous promettre, ils méritent tous une chance. Nous vous invitons à proposervos favoris.

La dernière histoireHironobu Sakaguchi, Nobuo Uematsu et Kimihiko Fujisaka. L’habituel faisant l’habituel, pourrait-on dire. The Last Story est un joyau qu’aucun fan de JRPG ne devrait manquer. Une histoire d’amour qui laisse sa marque, un système de combat qui s’écarte des normes de genre et une ville -Lazulis- où vous passerez de nombreuses heures à explorer chaque recoin. Comme si cela ne suffisait pas, il a une bande sonore qui est un vrai cadeau pour les oreilles.

Project Zero 2: Wii EditionProject Zero -Fatal Frame au Japon- est l’une des rares franchises qui peuvent se vanter d’avoir regardé de vous à vous des mythes d’horreur comme Resident Evil et Silent Hill, entre autres. Et la Wii propose un remake du meilleur opus: Crimson Butterfly. Une horreur de survie avec une saveur vintage, dans laquelle explorer les confins d’un manoir Himuro habité par des fantômes et résoudre des énigmes est le seul moyen pour les jumeaux Mayu et Mio de découvrir la terrible réalité.

Metroid Prime TrilogyNous ne savons pas quand arrivera le quatrième opus tant attendu, mais Samus Aran a encore beaucoup à dire sur la Wii. Cette compilation comprend les deux premiers versements: Prime et Prime 2: Echoes, deux des meilleurs titres GameCube et, bien sûr, Metroid Prime 3: Corruption, l’un des premiers jeux à avoir atterri sur Wii. Trois aventures complexes, avec un excellent niveau de conception et capables de garantir des dizaines d’heures de plaisir. Une collection incontournable.

Super Paper MarioLe troisième volet de la saga des jeux de rôle de Mario est le plus original de tous. Et c’est que sauter entre deux et trois dimensions en temps réel est une vraie joie. Une vaste aventure, pleine de secrets et avec le sens de l’humour indubitable qui caractérise la franchise. Le comte Ash a des plans pour nous, donc nous ne pouvons pas penser à un meilleur moment pour nous lancer dans la recherche de cœurs et mettre fin à sa tyrannie.

Tour de PandoreHabituellement dans l’ombre de The Last Story et Xenoblade Chronicles -qui nous recommandons également de jouer si vous ne voulez pas attendre le remake pour Nintendo Switch-, l’action RPG de Ganbarion est unique grâce à sa proposition: plonger dans les Treize Tours avec l’intention d’obtenir le remède qui sauve Helena d’une terrible malédiction. De plus, l’horloge ne s’arrête pas et il faut gérer le temps avant de se lancer pour explorer.

Mario Kart WiiLa saga est un véritable phénomène et Mario Kart 8 Deluxe pour Nintendo Switch est l’un des jeux les plus populaires de la génération actuelle. Toutes les livraisons ne sont pas les mêmes et nous n’avons aucune raison d’oublier la septième, qui s’est d’abord engagée sur les motos et qui a un parfait équilibre entre ses circuits. De plus, la possibilité de contrôler le volant – ou le guidon – avec la Wiimote vaut la peine de se rappeler pourquoi il était si bon.

La saga No More HeroesLe troisième opus arrive bientôt, alors en attendant, vous pourrez à nouveau profiter de la saga excentrique de Goichi Suda. Il y a des jeux vidéo que le temps ne passe pas, et l’aventure Travis Touchdown à travers la ville de Santa Destroy en fait partie. Ses deux premiers chapitres sont super grâce à son système de combat spectaculaire, la personnalité écrasante des boss finaux et, bien sûr, son sens de l’humour.

Super Mario Galaxy sagaLe premier versement a été un véritable phénomène. La seconde est considérée comme l’une des meilleures plateformes de tous les temps. Au début, nous pensions qu’à ce stade, il n’était pas nécessaire de les recommander, mais comme nous ne savons pas s’il y a encore une personne sans idée dans la pièce, plutôt que de suggérer que nous prenions la licence pour vous l’imposer: profitez-en. Maintenant même. Deux de ces titres auxquels toute analyse peut donner un dix sans crainte.

Mario Strikers: Football chargéMario et sa famille ont montré qu’ils sont capables de performer à un haut niveau dans toutes sortes de compétences: conduite, basket, tennis … et football. Le roi du sport a été l’un des derniers à atteindre le royaume des champions, car son premier opus a atterri sur le GameCube, mais il l’a fait du bon pied. Et c’est que les matchs de football sont plus amusants si nous pouvons utiliser des power-ups puissants qui nous permettent de devenir des géants et de lancer des missiles directs sur l’équipe.

Wii Sports ResortWii Sport a fait ses débuts dans notre pays le 8 décembre 2006, le jour où nous avons vu pour la première fois une Nintendo Wii dans notre salon. Près de trois ans plus tard, la version Resort est arrivée, élargissant l’offre sportive pour prolonger une expérience unique en son genre: canoë, bowling, golf, jet-skis, tir à l’arc, frisbee, escrime, vélo, vol, wakeboard, tennis table … Vous avez de nombreuses compétitions à jouer sur le coup de la Wiimote.

Resident Evil: The Umbrella et The Darkside ChroniclesLe remake de Resident Evil 3 est imminent, mais nous ne savons pas si vous pourrez supporter l’envie de tirer contre des morts-vivants, des chasseurs, des lécher, des tyrans et d’autres monstres de la Umbrella Corporation. Ces deux tranches proposent d’explorer différents environnements de la franchise à travers la mécanique sur rails. Exigeant, addictif et avec des doses élevées de gameplay. De plus, le système de ciblage avec la Wiimote est fantastique.

Muramasa: La lame du démonVanillaware a pris un as dans sa manche avec l’aventure de Kisuke au milieu de la période Genroku. Des plateformes et des doses d’action élevées dans un titre qui nous conquiert facilement à travers les yeux grâce à ses plus de trente niveaux dessinés à la main. Un jeu vidéo très jouable en raison de son engagement envers divers modes aussi divers que Shigurui, Shura et Muso. Difficile et addictif comme peu d’autres, bien qu’il ne figure pas parmi les noms les plus populaires du catalogue.

Bonustrack: Nintendo GameCubeLa Wii est rétrocompatible avec tous les titres de GameCube, son prédécesseur. Cela ouvre la porte à des possibilités infinies, puisque le cube Nintendo jouissait d’un excellent catalogue: Zelda: The Wind Waker et Twilight Princess, la saga Resident Evil du remake du premier au quatrième épisode, Tales of Symphonia, Baten Kaitos , Eternal Darkness, Luigi’s Mansion, StarFox Adventures, F-Zero GC, Super Mario Sunshine, Star Wars: Rogue Leader …

En savoir plus sur: Super mario galaxy, Super Mario Galaxy 2, Fragile Dreams, The Last Story, Pandora’s Tower, Project Zero II, Resident Evil: Umbrella Chronicles, Resident Evil: Darkside Chronicles, Metroid Prime, No more heroes and Coronavirus.

.