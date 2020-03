Avez-vous un PC de milieu de gamme? Nous vous expliquons comment améliorer vos prestations

Carte graphique, processeur, nous optimisons le matériel le plus courant chez les joueurs Steam.

Alors que la conformation progressive des spécifications des consoles nouvelle génération secoue les envies des joueurs de cette plateforme, les choses évoluent à un autre rythme sur PC.2020 semble être une année prometteuse en matière de matériel, mais l’absence totale de générationsélimine l’urgence de changer les composantsqui les composent lorsque de nouveaux modèles entrent en scène. Suite à cela, il est courant que les joueurs PC conservent longtemps leurs configurations et que lorsqu’un produit rencontre un succès auprès de la communauté, sa présence nous accompagne depuis de nombreuses années.

C’est le cas de nombreux composants de plus de deux “séries” de produits. Comme nous pouvons le voir dans l’enquête matérielle mise à jour deSteam; Bien qu’il y ait eu de nombreuses versions depuis 2016, le matériel le plus populaire reste le même. Cette situation nous a amenés à nous poser plusieurs questions.Le “joueur intermédiaire” du PC est-il prêt pour les titres 2020?Comment fonctionne votre équipement? Et, surtout, comment les améliorer pour faire de leur mieux? Telles sont les questions auxquelles nous aspirons à répondre. Nous vous invitons à nous rejoindre.

“Une équipe pour tous les représenter”Lorsque nous parlons de «l’équipe intermédiaire», nous le faisons sur la base des données que Steam, la plateforme de jeu la plus active sur PC, fournit tous les quelques mois à travers ses enregistrements. La dernière de ces enquêtes a été réalisée en janvier de cette année; Dans ce document, nous pouvons vérifier un fait intéressant: la plupart des utilisateursils gardent un matériel très similairedepuis 2016. Il y a eu quelques changements dans les pourcentages de joueurs équipés de processeurs AMD et les graphiques de nouvelle génération ont fait irruption sur la scène depuis 2018; mais le matériel le plus utilisé reste le même. Sachant cela, on peut estimer une “équipe moyenne” sur PC:

Nous avons pris quelques licences. Par exemple, il n’est pas spécifié quels processeurs les utilisateurs utilisent; Mais il parle de ses fréquences et de ses processus. Sachant que la moyenne est dans quatre cœurs / threads Intel et une fréquence de 3,3 GHz; nous avons estimé que les processeurs comme leCore i5-4670Kei3-8100Ils représentent bien ces spécifications, apportant un processeur plus ancien et un autre avec moins de temps sur le marché. Il ne précise pas non plus lequel des divers modèles deNvidia GTX 1060les joueurs utilisent; mais nous allons prendre les 6 Go pour nous rapprocher de la moyenne VRAM que nous avons observée dans l’enquête.

Une équipe de ces caractéristiques coûterait – avec des pièces de première main – environ 600 euros; tandis que sur le marché de l’occasion, il a un prix plus ou moins similaire à celui approximatif. Au moment de son départ, deux équipes coûteraient environ 700 euros; car, naturellement, le matériel a été dévalué au fil du temps. Votre performance l’a-t-elle également fait?

Test de cette configurationParmi les autres données offertes par l’enquête récurrente Steam, nous avons également la résolution la plus courante des jeux sur nos ordinateurs. À la surprise de quelques-uns, ce sont toujours les classiques1920×1080 pxpour trois utilisateurs sur cinq du mode plateforme groso. Bien que l’augmentation du nombre d’utilisateurs jouant aux résolutions 4K soit surprenante, la deuxième résolution la plus utilisée est 1366×768 px; une résolution assez courante sur les ordinateurs portables il y a quelques années. Nous utiliserons la première résolution nommée et notre liste habituelle de titres – avec une certaine inclusion – pour ces tests de performances.

Letests de performanceils ne laissent pas cette équipe dans une mauvaise position; Ce n’est pas pour moins, car ses spécifications s’inscrivent toujours dans le spectre des exigences recommandées de la grande majorité des jeux vidéo mis sur le marché. Si nous observons que, dans les titres les plus importants, faiblement en dessous des soixante images toujours revendiquées par seconde; mais c’est le résultat de la configuration graphique avec laquelle nous avons effectué les tests. Avec un ajustement rapide de certaines de ces options, nous pouvonsobtenir un résultat beaucoup plus prometteurdans tous les tests, sacrifiant très peu au niveau graphique.

Avec ces résultats, notre pouls ne tremble pas pour dire que cette équipe est toujours idéale pour jouer seule. Cependant, avec des œuvres comme Cyberpunk 2077 qui approche à grands pas – avec ses exigences minimales élevées – et la prochaine génération de consoles qui se rapprochent de plus en plus; Il est fort probable que de nombreux joueurs ayant une configuration similaire souhaitent pousser leurs composants plus loin. Pour cette même raison, nous voulons voir quels changements nous pouvons apporter pour tirer le meilleur parti de ces configurations.

Tuning pour tout donnerContrairement aux autres guides d’achat et recommandations que nous avons formulés; dans ce cas,nous partons d’une équipe déjà configuréeauquel nous voulons apporter des modifications. Cela signifie que nous avons moins de place pour changer les composants si nous voulons conserver l’équipement d’origine; mais cela signifie également que nous n’avons besoin d’investir que dans quelques composants pour en tirer le meilleur parti. Ce sont nos propositions.

Mettre à jour la carte graphique: l’étape optimalePour toute équipe dont la tâche la plus exigeante est de jouer à des jeux vidéo, la carte graphique sera toujours au cœur de la configuration. C’est le composant avecplus grand impactdans la performance de nos jeux vidéo et, chaque fois qu’il n’y a pas de goulot d’étranglement, votre achat doit être priorisé sur les autres parties de l’équipement lors de la mise à jour.

La carte graphique est le composant ayant le plus grand impact sur les performances de notre équipe lors de la lectureLors de l’achat d’une carte graphique, nous devons prendre en compte des facteurs tels que l’espace – dans la tour – ou la puissance dont nous disposons; ainsi que si notre processeur peut tirer pleinement parti de ce composant. Dans notre exemple, pour la disponibilité, l’alimentation est exagérée pour la configuration et nous n’utilisons pas de tour pour l’utiliser. Par conséquent, nous supposerons que notre source est un 600W générique – habituel dans le milieu de gamme – et notre box est un modèle simple, comme le NX-PAX.

En tenant compte de cela, lors de la recommandation d’une carte graphique pour une équipe des caractéristiques mentionnées, nous opterions pour une carte comme laGTX 1660 Superde Nvidia, ouRX 5600 XTd’AMD; Les deux sont un investissement inférieur à trois cents euros et offrent un rendement d’environ 30% supérieur aux options présentées ici. Avec les caractéristiques de l’équipement “standard” que nous avons assemblé, nous pourrions aspirer à des graphismes haut de gamme. Des exemples pourraient êtreRX 5700d’AMD ou duRTX 2060 Superde Nvidia; mais nous étendrions déjà les capacités des processeurs répertoriés dans de nombreux jeux vidéo.

Et le processeur?Dans l’une de nos promotions précédentes, nous vérifions les avantages des cœurs par rapport aux threads lors de la lecture. Dans cette spéciale, nous avons pu voir comment les quatre noyaux réels, dans certains scénarios spécifiques, pouvaient supposer un ballast pour les performances de l’équipement. Le nombre moyen de cœurs actuellement recommandé dans les équipements de milieu de gamme est d’environ six cœurs; La mise à jour du processeur pourrait donc être intéressante pour l’équipement que nous avons proposé dans cette spéciale.Mais avec des nuances.

La mise à jour du processeur peut être intéressante pour certains ordinateurs, mais elle a ses nuancesChanger le processeur d’un ordinateur entré depuis des années est une tâche compliquée. Avec les dates que nous considérons dans ce texte, nous pourrions être utilisateurs d’un processeurRyzen; et le changement ne répondrait qu’à l’acquisition d’un nouveau processeur d’une série supérieure. Dans le cas d’Intel, les choses se compliquent un peu; Nous devrons vérifier avec quels processeurs notre chipset est compatible si nous voulons garder la carte. Si nous remontons trop loin, nous pourrions encourir des incompatibilités, même avec la RAM – également avec AMD derrière le Ryzen – sur les ordinateurs avec des processeurs de plus de six ans.

Notre recommandation serait que, si vous souhaitez renouveler le processeur, et que vous apparteniez à une génération antérieure à l’actuel Intel ou AMD; si vous le souhaitez, faites le saut et souhaitez un nouveau combo processeur + carte; l’une des options les plus intéressantes pourrait être laRyzen 5 2600et laMSI B450M BazookaNous vous recommandons dans l’une de nos offres spéciales précédentes. Mais gardez à l’esprit que, dans une équipe destinée à jouer, cette mise à jour aurait des conséquences mineures sur les performances. Pour vérifier, quoi de mieux qu’une comparaison:

Quelques améliorations supplémentairesBien que le cœur et le corps d’une équipe soient constitués du processeur – avec sa carte respective – et de la carte graphique; Il existe d’autres mises à jour qui peuvent donner une vie supplémentaire à une équipe formée. Dans les deux configurations de test, nous avons ajouté des disques durs contre l’alternative dedisques SSD; Un changement que vous misez sur un SSD rendrait l’utilisation quotidienne de l’équipement plus confortable. Une autre amélioration que nous pouvons apporter à tout équipement entré depuis des années est d’améliorer sa ventilation; une mise à jour que nous pouvons faire en acquérant une boîte appropriée, ou en améliorant l’agencement et le placement de nos fans.

Quelques derniers motsComme vous pouvez le voir, la vie d’un PC est très différente de celle d’une console; ses utilisateurs prennent en compte différents facteurs lorsqu’ils font un «saut générationnel» et ces manœuvres accordent plus d’attention à la capacité de chacun à payer pour de telles améliorations, qu’à la forte nécessité de le faire. En tout cas, nous espérons que cette spéciale vous a plu et nous vous invitons à partager ce que vous pensez de l’équipe PC moyenne selon le sondage proposé par Steam. Bien sûr, un point de vue différent que d’habitude sur la plate-forme.

