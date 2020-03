Avis sur Black Mesa, As Told By Steam

SteamedSteamedSteamed est dédié à toutes les choses dans et autour du service de jeu PC de Valve.

Si vous retracez Black Mesa, le remake des fans de Half-Life pour mettre fin à tous les remakes de fans, retour à son origine en tant que méga-mod qui est né des cendres de deux mods similaires en 2005, il est en développement depuis quelque part dans le quartier de 16 ans. Maintenant, le travail de l’amour éternel pour les crabes est enfin terminé. Les utilisateurs de Steam pensent-ils que cela valait la peine d’attendre?

En gros, oui. De façon exubérante, en fait. Pour la plupart, ils ont trouvé que le jeu était exactement comme annoncé: une réinvention plus moderne (mais toujours profondément old-school) de la journée complètement régulière de Gordon Freeman au travail au Black Mesa Research Facility. Les fans apprécient les graphismes améliorés, les niveaux modifiés et contre toute attente, Xen, le monde extraterrestre longtemps décrié que vous visitez vers la fin du jeu. Eh bien, la plupart d’entre eux apprécient ces choses. Half-Life est un Saint Graal, après tout, et une petite poignée d’utilisateurs de Steam préférerait que le développeur Crowbar Collective ne l’ait pas du tout altéré.

