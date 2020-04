Avis sur Bubble Bobble 4 Friends (Switch)

Bubble Bobble par Taito a fourni beaucoup de bons souvenirs en grandissant.

Du simple gameplay de piéger les ennemis dans des bulles pour les éliminer, à la chanson répétitive mais toujours extrêmement accrocheuse, il y avait beaucoup à apprécier de sauter comme Bub et Bob.

Maintenant, le duo est de retour avec deux nouveaux amis dans Bubble Bobble 4 Friends. Bonner a été ramené à son moi diabolique, et maintenant il y a 50 niveaux à parcourir pour le ramener. Eh bien, techniquement, il y a 100 niveaux, mais considérez les 50 derniers comme des versions plus difficiles des niveaux originaux.



Comme dans l’original, vous progressez à travers les niveaux en vous mettant en plateforme, en piégeant les ennemis et en sautant dessus pour avancer. Pendant que vous avancez dans le jeu, vous récolterez également des fruits pour des points supplémentaires et des bulles «E-X-T-E-N-D» trouvées dans chaque ensemble de 10 niveaux. Chacun peut vous donner une vie supplémentaire, et les trouver tous peut améliorer les pouvoirs débloquables que vous obtenez après chacun des cinq premiers combats de boss.

Les pouvoirs sont des capacités réutilisables que vous veniez normalement de voir dans des bulles. Des choses comme des bulles de tonnerre qui peuvent éliminer une rangée entière lorsqu’elles sont éclatées. Cependant, il existe également de nouvelles bulles, telles que des bombes chronométrées, une bombe longue distance, une compétence qui peut empêcher les bulles d’errer autour des niveaux et une fonction de tiret.

Bien que le jeu puisse se dérouler en solo, le mieux est avec un ami (ou deux ou trois, tant qu’ils sont tous locaux). Chaque joueur peut obtenir ses propres capacités spéciales, mais le groupe partage toujours huit vies. C’est toujours un jeu de tuerie à un coup, mais si vous avez des amis avec vous, vous pouvez vous retrouver piégé dans une bulle avant de mourir. Si votre partenaire peut vous libérer avant de mourir, vous gardez la vie et pouvez continuer.

Heureusement, le jeu essaie également d’être adapté aux familles. Si vous jouez avec des tout-petits au cours de cette quarantaine actuelle, vous n’avez pas à vous soucier qu’ils vident encore et encore des vies. Si tout le reste échoue, il existe un mode d’invincibilité que vous pouvez activer si vous échouez trois fois. C’est un ajout simple, mais qui peut grandement aider lorsque vous essayez de montrer à la prochaine génération de joueurs certains des titres similaires à ceux avec lesquels vous avez grandi.



En prime, le Bubble Bobble original est inclus en tant que meuble d’arcade dans la chambre d’enfer pour en profiter. Les 100 niveaux sont également inclus.

A noter également que le DLC sera bientôt gratuit pour tous les propriétaires du jeu, donnant plus de niveaux à vérifier et le retour du baron von Blubba, une excellente nouvelle pour tout fan du titre original.

