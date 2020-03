Avis sur Mega Man Z / ZX Legacy Collection – Nintendo Switch

Capcom est curieux depuis quelques générations. Ceux d’Osaka se sont sentis réguliers pour passer à la HD, comme la grande majorité des entreprises japonaises, et il a fallu pratiquement la septième génération de consoles pour commencer à récupérer. Il a également convenu que pendant cette génération, Mega Man, qui pouvait être considéré comme son animal de compagnie avec la permission de Ryu, avait tellement disparu que même l’entreprise elle-même a osé plaisanter sur le sujet et même rire de l’inquiétude des fans.

Cependant, et après un démarrage désastreux avec Street Fighter V, cette huitième génération de consoles semble avoir sorti Capcom de la tombe, comme un zombie de Resident Evil, et grimpe peu à peu le podium des entreprises japonaises. D’une part, des titres tels que Resident Evil VII, Devil May Cry V et Monster Hunter World (entre autres) brillent par leurs propres mérites et donnent un nouveau contenu aux fans de ces franchises Capcom. Et d’autre part, il fait ce qu’il sait le mieux faire avec ces sagas avec lesquelles il n’a aucune idée de comment continuer à les exploiter: sortir des compilations et des ports. Quelques-uns de Mega Man y vont déjà, nous trouvant sur Nintendo Switch la saga classique et la saga X et Zero chacune divisée en deux parties, car pourquoi pouvez-vous les réunir si vous pouvez charger séparément deux fois et offrir deux expériences bonnes mais incomplètes ? Heureusement avec Mega Man Z / ZX Legacy Collection “La toute-puissante” société a décidé de nous offrir la collection complète dans un seul emballage, ce qui est apprécié, aidant à préserver cette branche de la franchise et à la comprendre comme une chose.

Sigma n’était que le début des problèmes

Se faire trébucher est une chose curieuse et Capcom est tout à fait un spécialiste dans ce domaine. Les décisions prises à un moment donné à des fins créatives peuvent rapidement être brisées si l’entreprise veut continuer à exploiter quelque chose pour obtenir plus d’argent. Cette fois nous rencontrons Keiji Inafune en 2000 voulant mettre fin au personnage de Zero avec la fin de Mega Man X5, (dans le but de démarrer la saga Mega Man Zero), et devoir le retarder par nécessité jusqu’à X6 Capcom reçoit un sixième versement. Pour faire plus de sang, ils ont décidé de libérer X7 et X8 avec l’excuse qu’il n’était pas dit quand cette fin de X6 s’est produite chronologiquement, expliquant tout cela plus tard dans des sections de bandes dessinées ou d’histoire des sites Web officiels.

Mais comme je le disais, Mega Man Zero continue la chronologie de la saga X après cette fin “sans date” du sixième épisode où le Hunter of Mavericks décide de s’imprégner dans une léthargie de 100 ans pour enquêter sur la façon de guérir le virus Sigma qui traverse son corps et empêcher plus de Reploids d’être infectés. Et bien qu’à ce moment-là, le remède ait été trouvé, lorsque Zero se réveille brusquement, il constate qu’une fois de plus le monde est en danger et que le commandant de la menace n’est autre que X lui-même. Zero qui est développé au cours de quatre titres, initialement publié dans Game Boy Advance, et dont le résultat donne le coup d’envoi aux deux épisodes de la saga ZX qui a été présentée en premier sur Nintendo DS. Et, comme dans la saga X, l’histoire de la saga prend peu de temps pour prendre des connotations qui ne cachent pas la critique de certains types de mouvements haineux envers les autres races, l’exploitation des ressources naturelles par le peuple ou le gouvernement et il ose poser pas mal de questions philosophiques sur l’égalité des individus et de leur entité.

Le saut de la saga de la Playstation originale à Game Boy Advance est notable. Peut-être pas tellement dans la section visuelle où un excellent travail a été fait pour que la baisse de la qualité visuelle soit le minimum possible, mais elle est assez perceptible à un niveau jouable. La différence entre les machines a principalement causé deux choses. La première était que les missions du premier Mega Man Zero étaient plus courtes, s’adaptant au concept du jeu portable de jeux rapides, et augmentant la difficulté à le compenser. La deuxième différence est le manque évident de boutons entre le Dualshock et l’ordinateur portable Nintendo. Il est vrai que si vous êtes un joueur expérimenté, il manque dans la saga X plus de boutons, surtout au début, mais c’est quelque chose que vous finissez par vous habituer et dont la disposition peut être modifiée à votre guise pour adapter le schéma de contrôle à la façon dont cela nous convient mieux.

Le fait d’avoir tous les jeux dans la même collection permet de voir progrès au fil des ans. Au fur et à mesure que nous progressons dans la saga, nous voyons comment les missions deviennent plus longues et plus complexes, atteignant la longueur des niveaux des derniers épisodes bidimensionnels de la série X. Les systèmes de progression évoluent également. et changer petit à petit pour devenir plus varié et complet, élargissant la gamme d’options lors de la configuration et de l’amélioration de Zero. Il m’est arrivé que puisque tous les jeux sont des suites directes les uns des autres, ont tous la même section visuelle et, surtout, les ayant joués en même temps, parfois je pensais qu’en réalité c’était tout le même jeu divisé en quatre chapitres. La vérité est que sans le fait qu’entre le jeu et le jeu, Zero marque un Samus Aran et perd tous ses pouvoirs et améliorations, il est vrai qu’il pourrait être considéré comme un seul jeu.

Et l’histoire continue sur ZX

Mais l’histoire de Zero et X ne se termine pas dans Mega Man Zero, du moins pas exactement. Sans entrer dans les détails de la fin de la précédente saga, les deux épisodes de la Nintendo DS prennent un saut dans le temps de 200 ans dans le futur. La première chose à garder à l’esprit lorsque l’on parle de ZX et de ZX Advent est que les deux jeux sont sortis au milieu de la première décennie de ce siècle et cela se voit. A cette époque, il y a eu un boom au Japon de toutes sortes d’animés et de mangas du genre que nous pourrions appeler “des enfants qui fusionnent avec les choses et qui ont des pouvoirs” et qui ont fait des ravages dans cette saga. Pour la première fois dans la franchise, les protagonistes des deux jeux sont un garçon ou une fille humaine qui n’a aucun pouvoir mais, grâce à la puissance d’un minéral étrange appelé biométal avec lequel ils fusionnent, peut être transformé en répliques des différents personnages de la sagas X et Zero. Et bien sûr, avec des minéraux aussi puissants, il n’est pas surprenant qu’il existe une menace dissidente (qui est la traduction de Maverick, car les deux jeux sont en espagnol) qui veulent mettre la main sur les métaux les plus puissants.

Dans la continuité de la saga Zero, les deux titres sont à la hauteur, mais le saut de Game Boy Advance à Nintendo DS est perceptible. Le plus évident est le changement de structure des deux jeux. On passe de jeux aux écrans bien différenciés auxquels on accède via un menu à un chance metroidvania divisé par zones, où vous pouvez effectuer une série de missions et accéder à de nouvelles zones en fonction des nouveaux pouvoirs que nous obtenons. Mais bien sûr, le successeur de Game Boy Advance avait une particularité assez évidente: le double écran. Cette fonctionnalité est toujours présente dans ces versions mais d’une manière quelque peu discutable. Par chance il existe différents types de configuration pour mettre les deux écrans. Le premier est d’avoir un grand écran et à droite un petit écran tactile, dont on contrôle le curseur avec le stick droit. Une autre option consiste à avoir une image centrée sur laquelle l’écran tactile est superposé en appuyant sur ZL. La dernière alternative est de jouer avec les deux écrans placés l’un sur l’autre comme sur le portable. Heureusement, la plupart des utilisations de cet écran secondaire sont anecdotiques et peuvent être effectuées avec d’autres boutons, car il n’est certainement pas le plus intuitif à utiliser.

On peut mettre l’écran tactile de côté ou le superposer sur l’écran principal en appuyant sur un bouton

Anciennes et nouvelles choses

Les collections modernes de jeux du Blue Bomber et de ses amis, sont toujours venues avec leur ration de controverse. Ceux qui ne sont pas venus divisés en deux parties avec la raison absurde de la taille des cartouches, sont arrivés uniquement numériquement comme dans le cas de Mega Man Z / ZX Legacy Collection. Mais cette fois on trouve un produit que nous pourrions qualifier de définitif, non seulement parce qu’il comprend tous les titres de la saga, mais aussi parce qu’il comprend sa bonne poignée de nouveautés axées sur tous les joueurs.

Voir aussi

Les fans de la franchise et de ces titres en particulier ont les extras déjà typiques de ces collections héritées qui mettent en vedette les robots Capcom. D’une part, une vaste galerie des croquis et de l’art de chacun des six titres ainsi que la possibilité de écouter toutes les bandes sonores en entier. A cette occasion, nous trouvons également Mode ZChaser où vous devez rivaliser pour obtenir le meilleur score à différents niveaux de chaque jeu contre le fantôme d’un processeur, un autre joueur local ou le fantôme des meilleurs joueurs du monde grâce au classement en ligne.

En pensant déjà à de nouveaux joueurs, et Capcom lui-même étant conscient que cette saga n’est pas exactement facile, une série d’aides a été ajoutée pour que tout le monde puisse profiter des jeux de toutes les manières possibles. Le premier est la possibilité d’activer l’épargne assistée, une sorte de points de contrôle distribués par divers endroits à tous les niveaux de chaque jeu où nous ressuscitons en cas de mort, en pouvant réessayer les segments qui nous étouffent autant de fois que nous en avons besoin. La deuxième option consiste à inclure un mode débutant Grâce à quoi, selon le jeu, les protagonistes commencent par une série d’améliorations qui facilitent considérablement la tâche de sauver le monde. Nous parlons de commencer par toutes les améliorations de la vie et des armes et même les meilleures armes et armures. Cela enlève un peu de difficulté aux titres mais permet aux joueurs moins qualifiés ou aux joueurs qui ne sont là que pour l’histoire de profiter des titres à leur manière. Et je répète, dans les deux sens sont des options qui peuvent être activées ou non.

La section visuelle des jeux a la possibilité de choisir entre trois filtres différents et différents formats d’écran pour essayer d’adapter l’apparence du jeu à notre goût. Vous devez comprendre que ces jeux sont sortis en consoles portables avec une résolution bien inférieure à ce à quoi nous sommes habitués aujourd’hui et d’où l’importance de ces options. Ce qui n’a subi aucune retouche, c’est la musique. Pièces originales Game Boy Advance et Nintendo DS qui conservent tous les charmes (et défauts) de la musique qui ont permis de créer les puces sonores des ordinateurs portables. Il est certainement dommage que les disques de musique existants qui ont remasterisé une grande partie de la bande originale de chaque titre ne nous aient pas donné la possibilité de mettre ces versions.

Mega Man Z / ZX Legacy Collection – Oui, Capcom. La collection la plus complète de Mega Man Zero (en Europe)

Sans tenir compte du fait que nous, Européens, souffrons à nouveau lorsque nous ne recevons pas l’édition physique de cette collection, la vérité est que nous sommes confrontés à la meilleure collection à ce jour que Capcom ait publiée. Il est difficile de ne recommander cette compilation à aucun fan de Mega Man, (de toute saga mais surtout de la saga X), de jeux de plate-forme et d’action et à quiconque est curieux de connaître un petit morceau de l’histoire de l’un des meilleures franchises de l’industrie. Mega Man Z / ZX Legacy Collection est, à elle seule, un morceau de l’histoire de l’industrie rassemblé dans le même emballage et un produit d’une grande valeur en termes de préservation du jeu vidéo comme moyen.

Nous avons analysé Mega Man Z / ZX Legacy Collection grâce à un code numérique fourni par Koch Media. Version analysée: 1.0.3

L’hommage que Zero mérite

Malgré sa nature portable, la saga Mega Man Zero peut regarder la saga Mega Man X dans les yeux comme un égal. Cette compilation est l’hommage parfait au Maverick Hunter et est fortement recommandée à tous les fans de la franchise.

PROS

Comprend les six titres de la saga. Rien à couper en deux

Les nouveautés qui seront incluses permettront à plus de gens de profiter de ces titres

La valeur au niveau de la préservation historique de la saga

CONS

Zero saga est en anglais

Au niveau graphique, il est assez notable que ce sont des jeux Game Boy Advance et Nintendo DS, malgré les filtres

Les bandes sonores remasterisées auraient pu être utilisées à la place des bandes originales ou, à défaut, étant donné la possibilité de choisir

Connexes