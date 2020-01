Avis sur Temtem, As Told By Steam

SteamedSteamedSteamed est dédié à toutes les choses dans et autour du service de jeu PC de Valve.

L’épée et le bouclier Pokémon étaient solides et tout, mais il y a un nouveau shérif Pokémon en ville. Et par «en ville», je veux dire «sur PC». De plus, ce n’est pas appelé Pokémon. Temtem est, au lieu de cela, un hommage soigneusement conçu à Game Freak et au monolithe de Nintendo. Les utilisateurs de Steam, pour la plupart, l’adorent.

J’ai essayé Temtem ces derniers jours, et même si j’ai apprécié le système de combat stratégique et le niveau de défi plus élevé, j’ai trouvé que l’aspect MMO du jeu était malheureusement sous-utilisé. Le jeu est en accès anticipé, cependant, peut-être que cela changera avec le temps. Pour l’instant, les utilisateurs de Steam lui accordent le bénéfice du doute, avec de nombreux éloges pour sa large adhésion à la formule Pokémon et ses façons de diverger, comme un système d’endurance et des combats à deux contre deux par défaut. Cependant, certains ne sont pas de grands fans de la mouture du jeu MMO et du manque de fonctionnalités en ligne.

.