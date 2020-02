Avoir la nuit ultime dans la Swanky ‘Nintendo Switch Suite’

Nintendo a une histoire longue et torride avec l’industrie hôtelière, pour le bien des enfants, nous n’avons pas besoin d’entrer dans aujourd’hui (ahem). Blague à part, ce dernier partenariat avec Nintendo of Canada et Hotel X Toronto semble vraiment cool – et c’est aussi pour la charité.

Voici ce que le texte de présentation de Nintendo avait à dire …

Nintendo of Canada et Hotel X Toronto se sont associés pour offrir aux fans de Nintendo l’ultime “soirée” avec la console de jeux vidéo Nintendo Switch. Du 11 au 26 mars, la suite présidentielle de l’hôtel de luxe sera transformée en «Nintendo Switch Suite» – une expérience immersive et réservable conçue pour les jeux sociaux entre amis.

En plus d’être équipé d’un certain nombre de «touches» Nintendo, tout l’espace est configuré pour le gameplay – avec les systèmes Nintendo Switch ™ et Nintendo Switch Lite prêts. Et les invités pourront choisir parmi une bibliothèque de plus de 50 jeux Nintendo Switch populaires – de Super Smash Bros. ™ Ultimate à Fortnite en passant par The Legend of Zelda ™ et les derniers jeux indiens canadiens.

Les consommateurs pourront réserver un séjour dans la suite Nintendo Switch (qui comprend l’accès à la suite de 15 h à 23 h) pour 500 $. Tous les profits de chaque réservation seront reversés à la Starlight Children’s Foundation, une organisation dont la mission est de répandre la joie des enfants malades à travers le pays.

La Nintendo Switch Suite sera ouverte à l’hôtel X du mercredi 11 mars au jeudi 26 mars 2020 et les réservations peuvent être effectuées en ligne sur hotelxtoronto.com.

Si vous avez la chance de voyager à Toronto pendant ces dates, une visite à la Nintendo Switch Suite semble être un bon plan.

Faites-nous savoir si vous souhaitez que cela vienne dans un hôtel chic de votre propre pays avec un commentaire ci-dessous …

