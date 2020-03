Avoir un tas de taies d’oreiller supplémentaires change un peu la vie

SqualorJolie Kerr est un expert en nettoyage et chroniqueur de conseils. Elle sera ici chaque semaine pour répondre à vos questions les plus sales. Êtes-vous sale? Envoyez-lui un e-mail.

Une fois, je suis tombé si gravement malade que j’ai projectile vomi dans ma main – la main que j’avais frappée sur ma bouche alors que je me précipitais pour sortir du lit et aller aux toilettes – partout dans ma taie d’oreiller.

Pour dire les choses doucement, ce n’était pas une bonne soirée.

Mais ce qui l’a beaucoup amélioré, c’est que, une fois rentré après avoir jeté mes tripes dans les toilettes (je suis finalement arrivé dans la salle de bain), j’avais une pile de taies d’oreiller propres. Même dans ma stupeur post-vomissante, je pouvais encore réussir à attraper une nouvelle valise, à retirer les draps sales de mon oreiller, à enfiler une nouvelle taie d’oreiller et à reposer ma tête fatiguée et écorchée.

Alors pourquoi je vous raconte cette histoire horrible et embarrassante maintenant? Eh bien, pour deux raisons! La première est que beaucoup de gens se sentent nerveux à propos des germes et autres à cause du coronavirus et moi, votre expert en nettoyage résident, je pense qu’il est de mon devoir de partager ce que je sais sur le nettoyage en ce qui concerne le maintien en bonne santé. La deuxième raison est que nous sommes en mars, et en mars, nous passons traditionnellement beaucoup de temps à discuter des questions liées au lit, car c’est en mars que je fais mon défi annuel de faire le lit, LAMOB.

“LA-wha, Jolie?” LAMOB! C’est tout! C’est idiot mais amusant et j’ai déjà écrit à ce sujet sur un bon site Web, donc je ne vais pas entrer dans la chanson entière et danser ici, mais l’essentiel est le suivant: faites votre lit. Chaque jour pendant un mois! Ou pas, ou vous faites déjà votre lit tous les jours, ou vous dormez sur un tas de roseaux et de joncs, etc. C’est un programme entièrement volontaire.

(LAMOB signifie Let’s All Make Our Beds, si vous vous posiez la question.)

D’accord, mais revenons à la, lol, cas de taies d’oreiller supplémentaires.

Pendant et après une maladie – un rhume, une grippe intestinale, la pandémie de la semaine, peu importe – l’une des meilleures et premières choses à faire est de changer et de laver vos draps. Pensez-y! Si vous avez reniflé et éternué et, si vous êtes moi, je suppose, barfing sur vos taies d’oreiller, il va de soi que vos germes sont tous sur cette chose! Donc, à moins que vous ne vouliez une boucle de rétroaction de germes pour vous garder malade pour toujours, ou si vous aimez particulièrement dormir sur un barf séché (hé, il y a un fétiche pour tout!), Soyez diligent pour changer vos draps après – ou mieux encore, pendant !! -une maladie.

Il y a d’autres raisons d’avoir une réserve supplémentaire de taies d’oreiller et les voici:

Si vous n’avez pas le temps de changer le jeu complet de draps, mettre de nouvelles taies d’oreiller peut vous donner cette «sensation de draps propres» sans une tonne de travail. Les taies d’oreiller sont faciles à ranger et ne prennent pas beaucoup d’espace de stockage De même, le lavage d’une ou deux taies d’oreiller supplémentaires n’ajoutera pas beaucoup à votre pile de linge / charge de lavage.Les taies d’oreiller sont assez peu coûteuses! Il existe toutes sortes de taies d’oreiller que vous pouvez obtenir pour toutes les différentes raisons! Jetez les chaînes de jeu de draps !! SOYEZ SAUVAGE AVEC VOS OREILLERS !!!

Souhaitez-vous des suggestions? Et bien sûr, nous voilà entre amis, alors pourquoi pas?!?

Les taies d’oreiller en soie sont parfaites pour maintenir une peau et des cheveux sains. Ils sont aussi assez luxueux!

.