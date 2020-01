Awesome Games Done Quick 2020 a recueilli plus de 3,1 millions de dollars pour une œuvre caritative

Awesome Games Done Quick 2020 (AGDQ 2020) a recueilli 3131475 $ pour la Fondation Prevent Cancer, battant son propre record extraordinaire de 3,039 millions de dollars recueillis pour Médecins sans frontières établi lors des Jeux d’été Done Quick 2019 (SGDQ 2019). L’AGDQ 2020 a eu lieu du 5 au 12 janvier, étant une semaine complète de speedrunning de jeu vidéo presque sans escale sur plusieurs dizaines de titres différents, et il a donné lieu à de nombreux moments mémorables et impressionnants.

Le total final pour # AGDQ2020 est: 3 131 475 $!

Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cet événement, à tous ceux qui ont fait un don et à tous nos coureurs! Près de 100k sur notre précédent record! # AGDQ2020 pic.twitter.com/eqIo2rzN5O

– Games Done Quick (@GamesDoneQuick) 12 janvier 2020

Pour moi en particulier, j’ai été vraiment ébloui par une démonstration hardcore de la façon d’effacer Mega Man X4 avec Zero by Qttsix. Mais la vedette de Awesome Games Done Quick 2020 devait être le jeu de conclusion, un hack Super Metroid appelé Super Metroid Impossible, joué par le célèbre speedrunner Oatsngoats. Fidèle à son nom, Super Metroid Impossible est un hack atrocement difficile qui nécessite l’utilisation des compétences techniques les plus avancées qui existent juste pour passer à travers le chemin principal du jeu. Cela nécessite également, entre autres, de traverser des zones comme Norfair sans le costume Varia, et vaincre le boss final nécessite de la tirer littéralement des centaines de fois.

Le jeu était si cauchemardesque que je n’aimais même pas parfois regarder parce que j’étais tellement inquiet pour Oatsngoats. Mais il l’a fait. Il a conquis un jeu impossible en moins de 2 heures et demie, tout comme nous espérons conquérir la tâche redoutable de renverser le cancer.

Les Jeux d’été Done Quick 2020 auront lieu à Bloomington, Minnesota, du 21 au 28 juin, afin que la magie puisse recommencer.

