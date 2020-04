Aydan et Bizzle quittent Ghost Gaming

Ghost Gaming vient de perdre ses deux joueurs les plus emblématiques.

C’est la fin d’une époque où l’équipe Fortnite de Ghost Gaming a perdu deux joueurs légendaires. Aujourd’hui, Aydan “Aydan” Conrad et Timothy “Bizzle” Miller ont tous deux annoncé qu’ils quittaient Ghost Gaming en de bonnes conditions. Après avoir rejoint respectivement en août et juin 2016, Aydan et Bizzle ont ensuite compilé des carrières exceptionnelles à part entière sous la bannière Ghost.

Aydan se sépare de Ghost Gaming

Se séparer avec Ghost Gaming.

Lire: https://t.co/4odgHI65My

– Aydan (@aydan) 4 avril 2020

Aydan est allé sur Twitter avec sa part de la double annonce de lui-même et de Bizzle quittant leur organisation de longue date. Le jeune joueur de contrôleur de NA West a déclaré: “Je me sépare officiellement de Ghost Gaming en de bonnes conditions. Ghost a été la première et la seule organisation sur laquelle j’ai été et j’ai tellement appris au cours des 2 dernières années.” Il a ensuite remercié les cadres et les gestionnaires de Ghost Gaming pour leur aide dans l’élévation de sa carrière. Aydan a terminé sa déclaration en disant qu’il est maintenant un agent libre et ouvert aux offres de toutes les organisations. Cela a été tout un voyage pour Ghost Gaming et Aydan, car le joueur et l’organisation sont devenus synonymes la plupart de la vie de Fortnite.

Revoir l’illustre carrière d’Aydan

Aydan a commencé sa carrière dans Fortnite professionnel lorsque le titre populaire Battle Royale était au sommet du monde. Il a participé à plusieurs tournois LAN uniquement sur invitation, y compris les tournois d’escarmouche d’été et d’automne. Aydan a fait irruption sur la scène de manière percutante, se faisant un nom lors du tournoi Summer Skirmish au PAX West en août 2018. Lui et le célèbre streameur Twitch Nick “NICKMERCS” Kolcheff sont allés à la guerre à Tilted Towers plusieurs fois au un événement. Aydan a remporté la majorité de leurs échanges, créant une expérience de visionnement fou pour tous ceux qui ont regardé et établissant Aydan comme un nom dans la communauté. Aydan a ensuite fait équipe avec son rival amical NICKMERCS au Twitchcon Fortnite Fall Skirmish, où les deux ont encore une fois fait un show et ont finalement terminé à la neuvième place.

L’ancien joueur de Ghost Gaming a continué de concourir et s’est finalement qualifié pour la Coupe du monde Fortnite avec Sean “Sean” Close actuellement de Ghost Gaming. Les deux hommes se sont classés 37e à l’événement monumental de New York, puis ont ajouté Harrison “psalm” Chang pour compléter leur trio pour la saison X Fortnite Champion Series. Aydan, Sean et Psalm ont clôturé la saison X avec une 15e place. Depuis lors, Aydan a continué de concourir à son propre rythme, réussissant dans les tournois Cash Cups et les tournois de style “bot race” de vendredi Fortnite.

Bizzle quitte Ghost Gaming

Left Ghost Gaming

Lire: https://t.co/IMMMaax375

– Bizzle (@Ghost_Bizzle) 4 avril 2020

L’ancien vainqueur de Secret Skirmish, Bizzle, a suivi les traces d’Aydan en quittant Ghost Gaming. Semblable à Aydan, Bizzle a rejoint l’organisation vétéran Fortnite à son apogée et a obtenu des résultats exceptionnels tout au long de sa carrière. Dans une déclaration de Twitlonger, Bizzle a expliqué la situation: “Je me suis séparé de Ghost Gaming. Ghost a été ma première organisation et le vrai début de ma carrière de joueur, de Pax West à Dreamhack, ils ont été là pour moi et il y en a beaucoup Je souhaite également bonne chance à Ghost pour son prochain chapitre … “Bizzle a poursuivi en remerciant la famille Ghost Gaming et a laissé la porte ouverte à toute organisation intéressée pour le contacter. Cette séparation des chemins marque la fin d’une ère pour l’un des plus grands joueurs de Fortnite de tous les temps.

Bilan compétitif exceptionnel de Bizzle

Beaucoup reconnaissent largement Bizzle comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de trois ans du jeu. Il a participé à la Summer Skirmish et à la Fall Skirmish où il s’est fait un nom. Bizzle a obtenu les résultats de la deuxième place en solo à la Summer Skirmish; et quatrième aux côtés de Dylan “Dmo” Moore à la Fall Skirmish. Lui et Dmo ont continué en duo et se sont rendus à l’un des rares tournois LAN de Fortnite connu sous le nom de WSOE 3. Là, les deux ont pris la sixième place. Puis vint le Secret Skirmish, qui devint la légitimation de Bizzle alors qu’il terminait sixième avec TriggySoars et première place en tant que concurrent solo. Bizzle s’est imposé comme un joueur hors ligne exceptionnel, et cela s’est poursuivi à l’ESL Katowice Royale, qui a vu Bizzle terminer quatrième en solo et avec Dmo dans la partie en duo du tournoi.

La Coupe du monde Fortnite est arrivée et Bizzle n’a participé qu’en solo, terminant à la 23e place après avoir remporté un lourd coup de cœur. Il est tombé un peu de la carte au cours de la saison X où il n’a pas réussi à se qualifier pour les finales FNCS. Mais il s’est rallié la saison prochaine. Bizzle a rejoint Eclipsae et MegZ and Dubs de FaZe Clan pour le chapitre 2 de la saison 1 FNCS et a pris la deuxième place lors de la grande finale. Parallèlement à ces réalisations, Bizzle a bien performé en Solo Cash Cups et plus récemment

a obtenu une deuxième place au DreamHack Anaheim Fortnite Open. À ce stade de la carrière compétitive de Bizzle sur Fortnite, il a gagné près de 600000 USD grâce aux gains des tournois. Le joueur de 21 ans vient de devenir l’un des agents libres les plus en vogue de Fortnite.

Ghost Gaming continue de perdre des joueurs

En février, ESTNN a rapporté que Innocents et Assault avaient quitté Ghost Gaming. Avant cela, Thwifo, Kayuun et Snood ont quitté l’organisation en janvier. Depuis lors, Dmo a quitté Ghost Gaming et s’est retiré de Fortnite, et maintenant Aydan et Bizzle sont des agents libres.

C’est un moment étrange pour faire partie de Fortnite pour l’organisation d’esports. Surtout compte tenu du nombre de personnes qui sont parties au cours des derniers mois. Lazarus Esports a abandonné toute sa liste le mois dernier, et beaucoup d’autres ont également quitté Fortnite. Certains réévaluent peut-être leur position sur le titre Battle Royale d’un point de vue compétitif, mais il est inquiétant de voir cette tendance se développer.

La liste Fortnite active de Ghost Gaming comprend désormais Sean, Saf, Trapped, Zarby, Issa et Kamo. La perte d’Aydan et de Bizzle est importante car les deux icônes Fortnite partent à la recherche d’une nouvelle organisation à représenter.

Image vedette: Ghost Gaming