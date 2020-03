Azure Striker Gunvolt: Striker Pack proposera une édition physique pour PS4

Azure Striker Gunvolt est l’une des propriétés Inti Creates qui a besoin d’une plus grande reconnaissance mondiale. Le premier jeu de cette série a été mis en vente en 2014 et a continué à ce jour avec quelques spin-offs et une suite. Maintenant Nighthawk Interactive a révélé qu’il porterait le Azure Striker Gunvolt: Striker Pack, qui contient les deux premiers jeux numériques de la série dans un seul package, physiquement sur PlayStation 4.

Il convient de mentionner que cette collection est déjà physiquement disponible sur Switch, mais cela ne fait jamais de mal d’avoir différentes versions de matériel plus puissant à portée de main. L’édition physique de Azure Striker Gunvolt: Striker Pack sur PS4 sera en vente le 28 avril prochain et sera au prix de 39,99 $, et vous pouvez précommander ici.

L’édition numérique d’Azure Striker Gunvolt: Striker Pack pour PlayStation 4 sortira quelques jours plus tôt, le 23 avril, dans le monde entier. Cette nouvelle version fonctionnera à 60fps, Il aura tous les DLC qui étaient auparavant en vente et comprendra de nouvelles chansons exclusives à la PS4.

La série Azure Striker Gunvolt est un successeur spirituel de Mega Man Zero, franchise qui a récemment obtenu une collection pour toutes les plateformes actuelles, et vous pouvez lire notre critique de la Mega Man Zero / ZX Legacy Collection ici.

Via: Gematsu

