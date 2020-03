B.ARK, un shoot’em up de Tic Toc Games, à paraître sur Nintendo Switch

A 18h00, un événement tant attendu a eu lieu, le Indie World. Tout le monde sait que Nintendo parie fortement sur les nindies et cela a été rendu plus clair que jamais avec le grand nombre d’exclusivités temporaires qui ont été annoncées aujourd’hui. A défaut de connaître la durée de ces exclusivités, nous allons profiter de cette actualité pour vous parler de l’une d’entre elles, celle de B.ARK. Tic Toc Games a présenté un shoot ’em up dans lequel un groupe d’animaux vise à sauver le système solaire. Vont-ils réussir?

B.ARK décolle à la vitesse de la lumière vers Nintendo Switch

L’équipe B.ARK se présente au travail! Les carlins, les chats, les ours et les lapins sont là pour sauver le système solaire!

Pilotez des navires puissants mais adorables alors que vous faites équipe contre des vagues d’ennemis lorsque #BarkGame de @tictocgames arrive sur #NintendoSwitch en 2020. #IndieWorld pic.twitter.com/xKjevHsGVe

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 17 mars 2020

Chiens, chats, ours et lapins unissent leurs forces pour sauver le système solaire! Rassemblez vos amis pour piloter des navires puissants et adorables et affrontez des hordes d’ennemis dans ce jeu de tir à défilement horizontal. Explorez la galaxie, créez des stratégies de combat uniques, améliorez les navires et visitez le système solaire pour déverrouiller la fin secrète du jeu.

Un jeu coopératif local où vous pouvez sauver vos amis et combiner les compétences de différents navires. Vaincre les ennemis, obtenir des pièces et améliorer les navires avec des armes très peu conventionnelles. Chaque petit animal offre une expérience de jeu différente. Il comprend plusieurs modes multijoueurs pour passez un bon moment avec votre famille et vos amis. »

Voir aussi

Que pensez-vous de ce travail? Nous pensons que ce sera divertissant, surtout si nous pouvons en profiter en compagnie de trois familles ou amis. Soit dit en passant, comme ils le disent dans le communiqué de presse américain, il semble que la fin secrète qu’ils cachent sous la manche soit difficile. En d’autres termes, nous vous recommandons de ne pas vous laisser emporter par l’aspect convivial del qui montre B.ARK, pour éviter de rencontrer une surprise indésirable sous la forme d’une difficulté trop élevée.

Source 1 / Source 2 / Source 3: communiqué de presse

Connexes