Baby Peach Cherub vous captivera dans la nouvelle saison de Mario Kart Tour

Cela fait 2 semaines depuis la dernière mise à jour de Mario Kart Tour, ce qui signifie qu’une nouvelle saison a déjà commencé et cette fois les célébrations de la Journée de l’amour et de l’amitié inonderont le titre mobile, qui préparera un contenu axé sur cette période pour la première quinzaine de février.

Aujourd’hui, le 29 janvier, la saison de la Saint-Valentin a commencé, qui apportera comme nouveauté le Baby Peach sous sa forme chérubin, qui répandra l’amour entre les utilisateurs du jeu. Pour l’obtenir, vous devrez utiliser le tuyau, ce sera le seul moyen par lequel il sera disponible. De plus, les circuits de Paris seront de retour, qui seront combinés avec le thème romantique de la saison.

L’autre nouveau personnage qui arrivera cette saison est le gars rose timide et la voiture Rolling Apple et l’aile Sweet Boxes seront présentées sur le Pipe. De plus, pendant cette période, Peach (vacances) et le gars timide (pâtissier) reviendront.

Si vous obtenez suffisamment de Maxiestrellas, vous pouvez débloquer les récompenses Rosilazo GTI, le Piranha Plant Paragliding et Baby Peach. Mais il y aura aussi des surprises pour les abonnés du Golden Pass, qui peuvent également obtenir la voiture Macarrón Fresa de Wendy et l’aile Crepa de Fresa.

Vous devez également savoir qu’une nouvelle coupe compétitive est disponible, plus de défis quotidiens, des badges et de nombreuses boissons, qui seront renouvelées lorsque la deuxième moitié de l’événement arrivera, la semaine prochaine.

En revanche, nous vous informons que la période bêta ouverte du multijoueur Mario Kart Tour est terminée, il ne sera donc pas possible de jouer contre d’autres personnes via Internet jusqu’à nouvel ordre.

Dites bonjour à Baby Peach (Cherub)! N’est-elle pas absolument angélique? Avec la flèche de Cupidon prête, elle est là pour capturer votre cœur … et la victoire! #MarioKartTour pic.twitter.com/5SRFxIOKq8

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 29 janvier 2020

