Bad Boys 4 officiellement en préparation

Après un troisième épisode incroyablement agréable, Bad Boys For Life, la franchise culte culte de Michael Bay, Bad Boys, est sur la bonne voie pour un quatrième film, selon The Hollywood Reporter.

L’écrivain Chris Bremner, qui a travaillé sur Bad Boys For Life, a été sollicité pour écrire le scénario du film. Les stars Will Smith et Martin Lawrence devraient naturellement revenir. Selon THR, le plan pour le quatrième film est d’éliminer le “décalage” entre les versements, faisant référence à l’écart de 17 ans entre Bad Boys II, sorti en 2003, et Bad Boys For Life en 2020. Bien sûr, cela signifie probablement nous verrons également le retour de certains des nouveaux personnages de la franchise introduits dans For Life, comme Venessa Hudgens, Charles Melton et Alexander Ludwig – mais la liste complète des acteurs du projet n’a pas encore été révélée.

Dans la critique de GameSpot sur Bad Boy’s For Life, Chris E. Hayner a déclaré: “En fin de compte, Bad Boys for Life est meilleur que quasiment tout le monde. Bien qu’il aurait été facile de compter sur la nostalgie de voir le trio emblématique de Smith, Lawrence , et des explosions à nouveau ensemble à l’écran, le nouveau film s’efforce d’être bien plus et parvient à le faire. Et de plus, il fournit également un plan pour ce que la franchise pourrait devenir à l’avenir, si le public voulait en voir plus .

Bad Boys For Life sortira en salles aujourd’hui, le 17 janvier 2020.