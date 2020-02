Baldur’s Gate 3 atteindra un accès anticipé par vapeur plus tard cette année

Au cours de ce week-end, la foire du jouet a eu lieu, où des entreprises comme Hasbro ont révélé leurs plans pour l’avenir, non seulement pour l’industrie du jouet, mais aussi pour l’industrie du jeu vidéo. C’est lors de cet événement qu’il a été révélé que Baldur’s Gate 3 sera accessible plus tôt sur Steam plus tard cette année.

Mais ce n’est pas tout, puisque Hasbro, la société mère du propriétaire de D&D, Wizards of the Coast, a déclaré aux investisseurs de Toy Fair que ils ont sept jeux Dungeons & Dragons en cours. Baldur’s Gate 3 et Dark Alliance, un redémarrage du jeu de rôle 2001 annoncé aux Game Awards 2019, sortira cette année; Ensuite, les plans nous offriront un jeu D&D par an jusqu’en 2025.

En parlant de Baldur’s Gate 3, enfin, nous verrons le gameplay du jeu tant attendu de Dungeons & Dragons le 27 février lors de PAX East. Baldur’s Gate 3 a été officiellement annoncé la semaine avant l’E3 2019, avec Larian, créateurs de la série Divinity: Original Sin, en charge du développement. Le jeu est fait pour Windows PC et Google Stadia étant les plates-formes choisies.

Via: Eurogamer

