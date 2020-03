Baldur’s Gate 3 comportera d’énormes régions ouvertes et des options de personnalisation approfondies

Larian Studios promet une aventure dans laquelle chaque personnage et chaque acte ont leur réponse.

Baldur’s Gate 3 est l’une des aventures les plus attendues pour les fans de RPG occidentaux. Le nouvel épisode de la saga, développépar les créateurs de Divinity: Original Sin 2, montrait pour la première fois son gameplay le mois dernier, et maintenant Larian Studios a proposémultitude de détailsà propos de son nouveau jeu via Reddit.

Que vous utilisiez un personnage original ou personnalisé, les décisions que vous prendrez auront le même poidsDansune session de questions et réponses, les responsables de Baldur’s Gate 3 ont parlé, entre autres,sur les personnages créés par les joueurs et leur poids dans le jeu. Alors que la démo de février utilisait un personnage “original” du studio, l’histoire sera tout aussi complète si vous la jouez avec un personnage personnalisé: “Ceci est notre campagne, mais c’est complètement votre aventure. La petite partie du gameplay que nous avons montrée se concentrait sur l’un de nos personnages originaux, mais que vous utilisiez un personnage personnalisé ou celui-ci, les décisions que vous prendrez auront le même poids. “

À ce sujet, l’écrivain en chef Adam Smith a expliqué quele cœur de l’aventure est la réactivité, la façon dont le monde change en fonction de la vie de chaque joueur: “Ce n’est pas Original Sin 2. Dans BG3, les personnages personnalisés ont une connexion beaucoup plus forte avec le monde et l’arc principal de l’histoire.La campagne est beaucoup plus réactive à vos actions, et au fur et à mesure que vous progressez dans votre aventure, vous découvrirez des intrigues et des missionsdirectement lié au personnage que vous jouezet les choses que vous avez faites. “

En ce sens, Larian promet d’offrirun créateur de personnage très profond, contenant une multitude de possibilités pour les joueurs de créer des personnages uniques et variés. “Nous avons plus de diversité dans la création que dans tout autre jeu que nous avons fait auparavant”, ajoute Smith.

Pendant l’aventure, nous voyagerons à travers différentes grandes régions ouvertesAu-delà des personnages, la session de réponse de Larian Studios a révélé quelques détails surle monde de Baldur’s Gate 3, qui est divisé endifférentes grandes régions: “Vous êtes sur un terrain immense, mais entre les actes du jeu vous voyagerez d’une immense région à l’autre. La petite partie de l’aventure que nous vous avons montrée se dérouleplusieurs miles à l’est de Baldur’s Gate, et le voyage initial emmène les joueurs le long des rives de la rivière Chionthar[…]vers BG et la côte. Vous n’auriez pas à aller jusqu’à BG en temps réel, il y aurait donc plusieurs grandes régions ouvertes. “

Nous vous rappelons que Baldur’s Gate 3 arrivera sur PC et Stadia à l’avenir, sans date de sortie confirmée pour le moment, bien que son accès anticipé devrait sortir en 2020. Si vous voulez connaître plus en détail l’offre de ce RPG des auteurs de Original Sans 2, ne manquez pas notre dernier aperçu de Baldur’s Gate 3.

