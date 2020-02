Baldur’s Gate 3 Early Access débutera avec 5 compagnons, d’autres à venir

Par Matt Martin,

Jeudi 27 février 2020 21h00 GMT

Lorsque Larian Studios » Baldur’s Gate 3 arrive en Early Access plus tard cette année, les joueurs auront accès à cinq compagnons.

D’autres compagnons seront ajoutés à une date ultérieure, et vous pourrez également créer votre propre personnage à partir de zéro si vous ne souhaitez pas choisir l’un des personnages d’origine.

“La raison pour laquelle nous le vendons par le biais de l’accès anticipé est que nous avons autant de permutations, autant de systèmes qui fonctionnent tous ensemble, donc cela va nous prendre un certain temps pour tout mettre dans un état où nous pouvons dire” okay, maintenant c’est robuste et il fonctionne dans tous les modes », a déclaré le PDG de Larian, Swen Vincke, à VG247 lors d’une révélation du jeu.

Baldur’s Gate 3 promet plus de 100 heures de jeu, fidèles à la tradition du monde oublié de Dungeons & Dragons, avec 15 races et sous-races et huit classes.

Le plus grand changement pour la série est que le combat est au tour par tour – mais les joueurs peuvent également basculer vers des solutions au tour par tour en ce qui concerne la furtivité et d’autres situations, y compris un braquage suggéré plus tard dans le jeu. En fait, le jeu entier peut être joué au tour par tour du début à la fin.

Construit à l’aide du moteur Divinity 4.0, Baldur’s Gate 3 propose une capture et des cinématiques complètes, un mode multijoueur à quatre joueurs et un mode multijoueur en écran partagé en coopération pour deux joueurs.

Vous pouvez regarder le gameplay des heures d’ouverture de Baldur’s Gate 3 ici, et lire comment Larian a implémenté les règles D&D de la cinquième édition dans le jeu ici.

