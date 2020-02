Baldur’s Gate 3 entrera en accès anticipé en 2020

Le RPG Baldur’s Gate 3 arrivera sur Steam en accès anticipé plus tard cette année.

Comme annoncé par Hasbro au New York Toy Fair, aucune séquence de gameplay ne sera diffusée avant le segment de Larian Studios au PAX East 2020 le 27 février.

Non seulement Baldur’s Gate 3 et un remake de Dark Alliance seront publiés cette année, mais Hasbro prévoit également de lancer un nouveau jeu Dungeons and Dragons chaque année jusqu’en 2025.

Lorsque le jeu sera complètement sorti, il sera disponible sur Steam et GOG. Cependant, il n’est actuellement pas prévu de l’apporter à Epic Games Store.

Baldur’s Gate 3 a été annoncé en 2019 en tant qu’exclusivité du service de streaming cloud de Google, Stadia. Il s’agit du dernier effort du propriétaire de la propriété intellectuelle Wizards of the Coast pour tirer le meilleur parti de la franchise Dungeons and Dragons.

L’entreprise a également récemment ouvert un tout nouveau studio à Austin, au Texas, appelé Archetype. Ceci est dirigé par le vétérinaire BioWare James Ohlen, avec la tenue attirant récemment une multitude de talents du fabricant Mass Effect et Dragon Age.

Baldur’s Gate 3 est développé par Larian Studios, mieux connu pour les jeux Divinity: Original Sin. Les collègues spécialistes RPG Obsidian et InXile ont tous deux proposé de travailler sur cette nouvelle entrée de la série populaire.