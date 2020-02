Baldur’s Gate 3 entrera en accès anticipé plus tard cette année selon Hasbro

Par Stephany Nunneley,

Baldur’s Gate 3 entrera en accès anticipé plus tard cette année, selon Wizards of the Coast, la société mère Hasbro.

Nouvelles de Baldur’s Gate 3 entrer dans Early Access a été révélé lors d’un événement d’investisseurs au New York Toy Fair.

Selon DSO Gaming, la société a également mentionné qu’elle avait sept jeux Dungeons and Dragons en développement, avec des plans pour sortir un ga, e par an jusqu’en 2025.

Les titres Divinity de Larian Studios ont également été ajoutés à Steam Early Access, et cela a bien fonctionné pour les deux titres, donc cela ne devrait pas être une surprise.

Le studio dévoilera le premier aperçu du gameplay du titre à Pax East la semaine prochaine.

Le stream démarre le 27 février à 12h30 PST, 15h30 EST, 8h30 UK. Il peut être regardé via YouTube.

