Baldur’s Gate 3 montre sa première vidéo de gameplay en très peu de temps!

Le nouveau RPG des créateurs de Divinity: Original Sin 2 est en route vers PC et Stadia.

Excellente nouvelle pour les fans deLarian Studioset le rôle occidental! Les responsables de Baldur’s Gate 3 viennent d’annoncer en vidéo lepremière date de gameplayde son jeu, qui montre tous les avantages du titre à la fin de ce mois, le 27 février.

Avecune bande annoncebeaucoup plus élevé que prévu, Larian Studios confirme queLe premier gameplay de Baldur’s Gate 3 sera présenté en avant-première le jeudi 27 février à 21h30.(Heure de la péninsule espagnole) dans le cadre de son panel à la foire PAX East à Boston, bien que ce ne soit pas tout ce que la bande-annonce nous a montré.

A la fin de la vidéo, on l’apprécie égalementun petit teaser cinématographiquede ce que ce nouvel épisode de la saga Baldur’s Gate, développé par les auteurs de la primé Divinity: Original Sin II. Une nouvelle proposition qui n’est pas un simple copier-coller de sa précédente aventure, et qui est pleine de contenu, puisqu’elles nous promettent plus de 100 heures de jeu.

Tout un RPG aux proportions pico en préparation pour PC et Stadia, la plate-forme Google qui promet 10 sorties exclusives pour le premier semestre 2020, ainsi que de grands jeux comme ce Baldur’s Gate 3, qui est également l’un des 50 titres Qu’attendons-nous d’autre de cette année?

