Baldur’s Gate 3 n’est pas seulement Divinity: Original Sin in a Dungeons & Dragons skin

Baldur’s Gate 3 commence par un groupe de survivants se reconstituant après un naufrage. Il y a du recrutement et du bavardage, quelques choses à apprendre sur votre quête imminente et une poignée de personnes à recruter. C’est très similaire à l’ouverture de Divinity: Original Sin 2 après votre naufrage sur la plage à l’extérieur de Fort Joy.

Il serait facile de supposer qu’avec les éloges accumulés à juste titre sur les deux excellents jeux Divinity: Original Sin de Larian Studios, l’équipe pourrait simplement reboucher ce qui était auparavant dans le riche manteau de Dungeons & Dragons et de ses Royaumes Oubliés. La première allumeuse au début de l’année dernière de Baldur’s Gate 3 était légère sur les détails, mais après avoir regardé près de trois heures de jeu et s’asseoir avec l’équipe toujours passionnée de Larian, il est clair que c’est vraiment D&D: le jeu vidéo, combiné avec le naturel évolution de l’excellent métier RPG de Larian. Pas seulement D&D dans son apparence et sa recréation de Baldur’s Gate et des Royaumes oubliés, mais aussi dans son adhésion à un ensemble de règles rigides. Et au-delà du jeu de règles, c’est du D&D dans le sens où il nécessite une improvisation constante. Vos batailles iront au sud. Vos tactiques devront être mises à jour à la volée. Vous devez vous adapter ou mourir. Vous pouvez peut-être influencer un peu le jet de dé, mais vous ne devez jamais vous y fier.

Maintenant que nous avons des images de gameplay à verser sur la première section de Baldur’s Gate 3, cela nous laisse avec de nombreuses questions. Nous avons profité de l’occasion pour discuter avec l’écrivain principal Adam Smith des comparaisons entre les deux jeux, implémenter les règles de la cinquième édition D&D dans un jeu vidéo, rendre l’échec amusant, comment interagir avec des compagnons, multijoueur et plus encore.

«La façon dont nous l’avons construit a été le D&D à la base»

VG247: Alors, qu’allez-vous dire aux gens qui le verront et qui diront: «Ceci est Divinity: Original Sin mais avec une licence D&D»?

Adam Smith: Je vais d’abord répondre à celle-ci du point de vue d’un écrivain. Rien dans celui-ci n’est pas touché par les Royaumes Oubliés, en termes de quand nous regardons le dialogue et les personnages, le cadre, chaque partie de celui-ci est complètement spécifique à ce monde. La quantité de lecture qui y est entrée – je pense que c’est très triste combien de D&D j’ai lu.

VG247: C’est votre travail. C’est littéralement votre travail.

Adam Smith: Mais c’est fou. Lorsque vous arrivez au point où vous en êtes, “je lis des trucs qui remontent à 25 ans, juste parce qu’il y a peut-être quelque chose d’intéressant ici”. Vous trouvez une chose vraiment cool et intéressante. Mais du point de vue de l’écriture, chaque chose est absolument ancrée dans ce monde. Et c’est notre vision de ce monde, mais c’est complètement dans ce monde. Et en termes de règles, en termes de systèmes, il y a des choses qui viennent de ces deux-là. L’essentiel est les effets environnementaux et les éléments élémentaires, et il y a eu de nombreuses conversations sur les similitudes avec Divinity. Mais vraiment, c’est comme ça que le monde se comporte de toute façon. Ce serait donc bizarre de l’enlever. Il serait étrange d’en retirer quelque chose plutôt que d’y ajouter. Les concepteurs passent donc beaucoup de temps à le regarder et à dire: «Comment pouvons-nous ajouter cela? Que pouvons-nous en faire? “Mais en termes de systèmes réels, il s’agit de la cinquième édition de D&D de bout en bout.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Et nous avons changé certaines choses, parce que c’est un média différent, donc vous ne pouvez pas être comme, “prenons simplement toutes les règles d’un jeu de table et mettons-le dans un jeu vidéo.” Cela ne fonctionne tout simplement pas. Il y a donc quelques choses qui changent, mais fondamentalement, c’est D&D. Il est basé sur la cinquième édition. Et la quantité de maux de tête que cela a causés, où ça ressemble, “Eh bien, comment ça marche? Comment allons-nous nous sentir bien dans un match? »Était vraiment difficile. Il y a eu beaucoup de remaniements très difficiles. L’ensemble du système de combat est entièrement reconstruit. Il y a des points où c’était comme, “eh bien, cela se rapproche de ce que nous pensons que la Cinquième Édition devrait ressembler à un jeu, mais ce n’est pas encore amusant.” Le temps de le faire au point où c’était amusant…

L’histoire de Baldur’s Gate 3

La ville de Baldur’s Gate est un havre de paix sur la côte de l’épée, une région déchirée par une guerre qui fait rage. Le culte de l’Absolu, dirigé par les écorcheurs de l’esprit, augmente, vous kidnappe et vous implante un têtard dans votre esprit – un parasite qui vous transformera en écorcheur de l’esprit en quelques jours.

Après avoir à peine échappé au culte, les joueurs doivent former une coalition fragile avec d’autres subissant le même sort. Ce parasite dans votre esprit permet la communication télépathique, et ces pouvoirs augmenteront à mesure que vous vous dirigerez vers Baldur’s Gate et au-delà pour affronter les trois morts: les dieux du meurtre, de la tyrannie et de la mort.

Mais oui, je veux dire, certaines personnes vont le voir et penser que [it’s a reskin of Divinity]. Les choses qui avaient du sens sont restées. La façon dont nous l’avons construit a été de D&D. Il était inutile de jeter les trucs qui fonctionneraient, donc même jusqu’au système d’origine. C’est comme si nous gardions le système d’origine parce qu’il fonctionne, mais nous le ferons sentir plus D&D. Et la façon dont vous faites cela est comme des choses simples, comme évidemment les classes et les races sont très différentes, mais encore une fois, vous pouvez simplement dire: «Eh bien, c’est juste une peau de peau. Vous venez de changer leur nom. “Mais les compétences sont complètement différentes pour ceux-là. La façon dont les arrière-plans fonctionnent, la façon dont les rôles fonctionnent dans le jeu. C’est tellement D&D. Donc ce que je dirais, c’est que j’arrive d’où vous venez, mais je ne pense pas que ce soit vrai.

VG247: Comment rendez-vous ces systèmes D&D accessibles? Parce qu’ils sont assez hardcore – ils peuvent être obtus, ils peuvent être ésotériques. Je suis assez confiant que je comprends les bases de D&D, mais je regarde le gameplay et ça avance vite et je me dis: “ attendez, pourquoi ce roulement a-t-il échoué? ” Comment pouvez-vous rendre cela accessible aux personnes qui ne sont pas ” t au-dessus des règles?

Adam Smith: Beaucoup de son interface utilisateur, et l’interface utilisateur n’est pas encore terminée. L’interface utilisateur est pour moi le moyen le plus important de communiquer quelque chose comme ça. Vous pouvez concevoir le meilleur système au monde, mais si votre interface utilisateur ne le communique pas, c’est un système de merde. C’est donc une énorme partie. Je pense que nous devons bien faire les choses, car nous devons nous assurer que les gens n’ont pas à creuser. Vous pouvez tout voir dans le journal de combat, donc si vous vous souciez vraiment de lui, vous pouvez dire, «quel était mon rôle? Quels étaient les avantages? Quels étaient les inconvénients? Pourquoi étaient-ils? “

Mais vraiment, pour l’avantage et le désavantage – qui est l’une des choses essentielles que nous utilisons au combat – et surprise, c’est juste que vous n’avez pas besoin d’y penser. Vous avez juste besoin de dire: “Je suis un archer, donc si je suis plus haut, j’ai une meilleure chance de toucher.” Et vous voyez juste la chance de toucher. Vous ne voyez pas, “vous avez actuellement un avantage, à cause de cela.” Vous pouvez le trouver dans le journal de combat et tout est suivi, mais vraiment vous dites simplement: “Si je me tiens plus haut, alors ma chance de coup a disparu jusqu’à 80% au lieu de 40%. Si je me tiens trop près, alors ça descend à 30%, parce que je suis désavantagé d’être trop près. »Et puis le jet de sauvegarde [dice rolls on screen] se produisent. Encore une fois, aucune interface utilisateur n’est encore définitive, donc si nous continuons à montrer cette chose, vous venez de lancer un jet de sauvegarde pour traverser un terrain difficile, je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment nous déciderons de communiquer cela. Ce peut être du texte, nous pouvons le rendre facultatif, je ne sais pas. Mais nous devons nous assurer que nous le communiquons d’une manière que les gens comprennent.

VG247: J’ai aimé voir les systèmes et les lancers de dés. J’ai aimé voir cela à l’écran, car cela m’aide à mieux comprendre les règles et les processus.

“Si vous échouez, vous allez probablement vivre une expérience plus intéressante.”

Adam Smith: Cela me concerne aussi. Je pense que cela le rend un peu moins frustrant.

VG247: Je pense que la Divinité avait l’impression qu’il y avait un élément d’essais et d’erreurs. J’apprenais de mes erreurs, et cela ne me dérangeait pas de faire des erreurs, mais c’était frustrant de ne pas savoir quelle était l’erreur. Alors, vous essayez d’apprendre à jouer par cœur, parce que vous savez essentiellement ce qui se passe dans la pièce voisine, car cela vous a complètement effacé la dernière fois. Comment prenez-vous des mesures pour atténuer cette frustration?

Adam Smith: Une partie de cela rend l’échec amusant. Donc, surtout dans les dialogues, c’est comme, parfois, si vous échouez, vous aurez probablement une expérience plus intéressante. Parfois, c’est amusant quand vous échouez. Le revers de la médaille est que ce n’est pas amusant si vous échouez et que vous êtes simplement puni et devez charger rapidement. Ça craint. Il y a donc un équilibre à faire entre rendre les choses intéressantes qui se produisent lorsque vous faites mal et vous donner des choses sympas pour vous en sortir, des problèmes sympas, en gros. Ou tout simplement, encore une fois, du côté du dialogue, des branches complètement nouvelles que vous pourriez ne pas avoir. Il y a des points où si vous vous trompez dans le dialogue, vous pourriez finir par rencontrer quelqu’un que vous n’auriez jamais rencontré auparavant. Être jeté en prison peut être très amusant, car tout à coup, vous rencontrez d’autres criminels. Il y a des choses comme ça. Donc, si vous passez parfaitement le jeu, vous ne passerez probablement pas un bon moment, mais vous ne le ferez jamais de toute façon.

Il y aura toujours un élément de frustration si vous créez un jeu difficile, et dans sa version actuelle, ce jeu est très difficile. Nous n’avons pas encore commencé à créer des modes de difficulté, car rien n’est définitif en termes d’équilibre, mais nous y penserons beaucoup. Pour moi, j’aime vraiment le combat tactique, donc je suis très content de ça. Normalement, avec les RPG, j’ai tendance à être très basé sur des histoires. C’est là que je suis dans mon endroit heureux. Mais j’aime le combat au tour par tour. Et il y a des points où nous faisons des trucs furtifs, on dirait presque, comment ça s’appelait? Shadow Tactics, ou les anciens jeux Commandos, où vous avez tous ces différents systèmes en jeu. Et vous pouvez aussi faire des choses très stupides. J’apprécie vraiment, vraiment cette partie.

La première fois que nous avons commencé à travailler furtivement, quand cela est entré dans la construction sur laquelle je travaillais, et nous avons soudainement eu la lumière et l’obscurité, nous avons eu les cônes de vue et tout, et nous avons eu – un spoiler – mais nous avons eu une sorte de braquage -y situation plus tard. En jouant en multijoueur et en étant comme, “cela ne ressemble plus à un jeu D&D. Cela ressemble à quelque chose d’autre. “Ensuite, c’est comme,” non, bien sûr, dans D&D, vous faites cette merde. “Vous le faites. Les gens font ce genre de choses dans D&D. Ce n’est tout simplement pas ce à quoi j’ai joué dans un jeu vidéo de D&D auparavant. Et c’est ça qui m’excite vraiment du côté des systèmes. C’est compliqué, mais c’est aussi des cônes de vue, des ombres, de la lumière et des ténèbres. Il y a donc une lisibilité. Et je pense que la lisibilité et la lisibilité dans les systèmes sont vraiment difficiles à cause du nombre. Et certaines personnes veulent les voir, et cela les aide à le comprendre. Pour certaines personnes, cela ne fait qu’empêcher. Il y a donc un équilibre que nous trouverons.

VG247: En tant qu’écrivain senior, comment gardez-vous le récit sur la bonne voie quand il y a tant d’éléments aléatoires que vous ne pouvez pas contrôler? Comme à un moment donné cet après-midi, il descend juste dans l’hystérie avec la mort et la destruction résultant d’une simple conversation. Devez-vous vérifier un peu votre ego, parce que vous vous dites: “J’essaie d’écrire une histoire ici”, et il y a des gobelins enflammés qui tirent sur l’écran. Vous ne pouvez pas improviser comme peut le faire un Dungeon Master.

Adam Smith: Non non. Je vais vous raconter une bonne anecdote, qui est mot pour mot la vérité. Donc, quand nous avons construit ce donjon, le premier que vous avez vu, le petit, la chapelle, il y a eu un moment où – j’ai conçu cela, et vous n’avez pas vu la plupart de la trame de fond réelle, parce que le joueur ne lisait pas livres, plaques et autres. Mais il a une histoire, il a une place dans le monde, et il y a beaucoup à apprendre. Donc, lorsque nous avons construit cela, nous l’avons fait assez rapidement. C’était comme, “nous devrions avoir un donjon au début du jeu, parce que sinon nous avons des dragons dans l’intro mais pas de donjons. Ce n’est donc pas un putain de jeu Dungeons and Dragons. Nous devrions probablement mettre un donjon dans ce jeu à un moment donné. »

VG247: Certainement.

Adam Smith: Nous nous sommes donc dit: «Ayons un donjon très tôt où nous pouvons jouer avec certaines de ces choses.» J’ai donc construit le récit très rapidement. Et c’était comme «ok, c’est ce que nous allons faire». Et c’est une des premières questions, c’est une chapelle. À qui est-il dédié? Et je me disais: «D’accord, c’est dédié à Selune», que vous avez probablement vu à l’écran. Et Selune est une déesse paisible. Donc, nous passons par la conception, je me disais: «D’accord, faisons ça avec cette pièce, cette pièce fait ceci, c’est ceci, c’est ça.» Et puis l’un de nos premiers concepteurs de gameplay est revenu vers moi. Il a dit: «J’ai mis tous les pièges dans cette pièce», et je me suis dit: «Quels pièges?» Et il est entré, et des putains de flammes ont commencé à tirer sur moi, et tout était en feu. J’étais comme, “c’est la déesse de la paix et de la maternité.” Et il était juste comme, “oui, mais c’est le gameplay.” Je me disais, “assez juste.” Alors je dois revenir en arrière et expliquer pourquoi c’est événement. C’est un exemple très flagrant de cela, mais il y a cette chose où il est juste comme «parfois vous devez juste vous taire, Adam, et laisser les gens avoir un peu de gameplay.»

«Si les gens sourient, rient et tuent un personnage que j’ai passé trois semaines à baiser sans même dire« bonjour », je suis assez content, pour être honnête. Parce que c’est plus important. “

Et le fait est que le dialogue est un gameplay. Il y a énormément de gameplay dans les dialogues. Mais vraiment, la réponse honnête est que si les gens sourient, rient et tuent un personnage que j’ai passé trois semaines à baiser, sans même lui dire “Bonjour”, je suis assez content, pour être honnête. Parce que c’est plus important.

VG247: Oui. Et il y a une chance qu’ils le voient une deuxième fois.

Adam Smith: Eh bien, oui, c’est ça. C’est comme, il n’y a aucun moyen que tout le monde puisse tout voir la première fois. Et comme les gobelins pour lesquels j’ai une affection particulière, parce que j’ai passé beaucoup de temps à travailler sur ces gobelins. À un moment donné, j’écrivais les gobelins, et quelqu’un était comme, «ils disent toujours,« écris ce que tu sais », Adam.» Et je me disais «charmant, mec». Donc j’ai une réelle affection pour eux. J’ai passé beaucoup de temps à penser aux gobelins. J’ai passé beaucoup de temps à rechercher des gobelins et à savoir comment ils s’intègrent à cela. Quelle est leur culture? Que pensent-ils de leur place dans le monde? Et l’une des choses qui semble presque méta, c’est que les gobelins sont en quelque sorte au bas de la chaîne alimentaire. Ils sont ce que les aventuriers tuent pour acquérir de l’expérience. Et je me disais: “ils doivent se sentir assez merdiques à ce sujet.”

VG247: Ils sont juste au-dessus des rats dans la chaîne alimentaire, en gros.

Adam Smith: Oui, exactement. Donc, je me disais: «Eh bien, laissons les gens entrer et que les gobelins soient un peu effrontés et arrogants, mais ils ont aussi assez peur de vous.» Si vous êtes au niveau un, pas tant. Mais si vous êtes un peu plus durs, ils savent que vous pouvez essuyer le sol avec eux. Mais ils sont le genre de – pas tous, parce que ce sont tous des individus – mais ils ont cette mentalité d’être, “tout le monde marche sur nous tout le temps.” Donc, dès qu’ils ont la possibilité de prendre du recul , ils vont le prendre. Mais c’est parce qu’ils ont peur. Mais tant de gens vont tous les tuer, et ça va. Honnête. Et puis vous pouvez aussi leur parler quand ils sont morts, avec les bons sorts.

VG247: En termes de compagnons – combien y en aura-t-il?

Adam Smith: Nous en avons montré cinq. Mais il y en a plus. Il y en aura cinq pour l’accès anticipé. Oui, puis nous en jetterons plus.

VG247: D’accord. Et vous pouvez romancer tous les compagnons?

Adam Smith: Oui. Ils peuvent tous faire l’amour ensemble, oui.

VG247: Et évidemment cela a un effet sur la dynamique de groupe et les conversations entre personnages?

Adam Smith: Oui. Je pense donc pouvoir vous donner un exemple en toute sécurité. Nous n’en avons pas encore parlé. Mais c’est une de ces choses que si vous faites des recherches… Alors, Liselle, c’est la Githyanki. Et Githyanki ne fait pas vraiment de monogamie. Donc, si vous couchez avec Liselle une nuit au camp, la nuit suivante, vous pourriez bien la trouver en train de coucher avec quelqu’un d’autre. Et elle va se dire “oh, c’était un peu amusant, n’est-ce pas?” Comment allez-vous? “Et vous vous dites,” oh! “Heartbroken!

Mais vous savez, nous ne voulons pas entrer dans ce système de romance qui est, “J’ai gagné cette personne.” Nous voulons que cela semble plus réel. Nous voulons avoir de la jalousie. Nous voulons aussi y avoir une grande joie. Mais oui, nous ne voulons pas que ce soit le cas, “vous m’avez apporté le cadeau que j’aime le plus, donc vous avez +50 d’affection.” Cela dépend beaucoup plus de la façon dont vous les traitez et des choses que vous faire. Donc, quand je dis “tout le monde peut être romancé par tout le monde”, ce n’est pas dans chaque partie. Et en multijoueur, vous pouvez littéralement vous retrouver sur des côtés opposés comme les autres joueurs, ce qui est vraiment cool. Vous pouvez vous retrouver sur deux côtés différents d’une grande bataille, car vous venez de choisir des côtés différents à ce stade. Et puis vous vous séparez et suivez votre propre chemin.

VG247: Alors, comment fonctionne le multijoueur en termes de ramification des joueurs et de suivi de plusieurs scénarios?

Adam Smith: Très similaire à Divinity: Original Sin 2, dans le sens où c’est la même structure. Donc en gros, c’est jusqu’à quatre personnes, et vous pouvez vous séparer, vous pouvez suivre votre propre chemin. L’une des choses que nous voulions pousser plus loin dans D: OS 2 était que les gens avaient des programmes différents. Donc, la chose que je pense que nous faisons vraiment bien, ce que D: OS 2 n’a pas fait aussi bien, c’est que dans D: OS 2, nous avions quelque chose où parfois ce serait, ‘ce personnage d’origine a vraiment histoire cool. “Et je suis comme,” il pourrait avoir une histoire vraiment cool, mais il se sentait comme une histoire parallèle. “Donc l’une des choses que nous faisons ici est de dire que vos histoires sont toutes intrinsèquement liées à la principale récit. Le fait est que cela aide en quelque sorte que notre histoire principale est: “vous avez tous été infectés par un parasite”. Donc tout le monde est sur un terrain d’entente. Mais au-delà de cela, ils n’ont aucun terrain d’entente. Ils ont donc tous leur propre façon de vouloir tout gérer, et de ne pas vouloir y faire face. Et puis à mesure que vous allez de plus en plus profondément, l’urgence et la menace augmentent, et la tension monte et monte et monte.

“Nous savons au tour par tour, et la cinquième édition D & D se joue en rondes, donc cela avait un certain sens”

Il est vraiment important pour moi que cela ne devienne pas nécessairement “ tout le monde est hostile et tout le monde est tendu ”, car cela peut aussi être “ eh bien, nous sommes dans une situation vraiment merdique, alors appuyons-nous l’un sur l’autre. ” veulent obtenir cela aussi. Mais oui, les divergences d’opinion sur ce qu’il faut faire, en multijoueur en particulier, car avec les compagnons, les compagnons peuvent vous quitter et ils peuvent faire leur propre chose, mais en multijoueur en particulier, il y aura des points où ça va être, tu sais quoi? Je vais suivre cette piste, vous allez suivre votre propre piste. “Et puis peut-être que lorsque vous suivez votre piste, vous découvrirez,” oh, l’endroit où Adam vient de se rendre est vraiment mauvais. Et quoi qu’il fasse là-bas, je ne lui fais plus confiance, car vous apprenez autre chose. Nous voulons donc faire cuire ces trucs également.

VG247: Les deux dernières portes de Baldur n’utilisaient pas de combat au tour par tour. Et évidemment, celui-ci l’est. Et je pense que je n’ai pas de problème avec ça, mais pensez-vous que cela pourrait rebuter les fans originaux de Baldur’s Gate?

Adam Smith: Je pense que les vrais fans de Baldur’s Gate sont de toutes formes et tailles et ont des opinions différentes à ce sujet. Donc, ce n’est pas un groupe, c’est un groupe de personnes vraiment large et diversifié. Je suis un fan original de Baldur’s Gate, et je n’ai jamais particulièrement aimé le temps réel et la pause, car – et encore une fois, cela revient à la question que vous posiez en premier – je suis vraiment mauvais en micro-gestion. Donc, si je sens qu’il y a un élément de stress, alors j’ai tendance à ne pas déranger. Je vais donc construire une fête qui est vraiment simple, dans Baldur’s Gate 1 et 2, car alors je me dis: “Eh bien, je sens que je peux gérer ça.” Alors que si je dois surveiller les gens et cliquer constamment sur eux, alors je suis un peu frustré. Mais au tour par tour, je me sens plus en contrôle. Donc pour moi, ça fait du bien.

Une partie de la décision est que nous savons au tour par tour, et deuxièmement, c’est que la cinquième édition se joue en rondes, il était donc logique de dire: «Faisons-le de cette façon.» Et le fait est qu’un tour peut être un incrément de temps, et vous pouvez le faire en temps réel et en pause, mais cela avait du sens – encore une fois, je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire ces choses en temps réel et en pause, mais je pense que c’est beaucoup plus difficile. Mais cela vous permet de faire des choses comme séparer le groupe et avoir une personne sur un terrain élevé et une personne sur un terrain bas. Cela signifie que lorsque le combat commence, il y a une meilleure idée de «Je vais avoir une idée de la situation tactique. Je vais envoyer cette personne ici, je vais le faire, je vais envoyer cette personne derrière et repousser un ennemi. “Ce niveau de contrôle et être capable de faire un zoom arrière et de dire,” d’accord , Qu’est ce que je fais ici? Qu’est-ce que je pense que je veux faire? “Je peux entrer dans mon inventaire, je peux simplement faire le point. Je n’ai pas l’impression de perdre autant de mouvement.

Et aussi ce que nous pouvons faire avec la furtivité. C’est beaucoup plus facile lorsque vous pouvez effectuer la force au tour par tour. Je veux dire, vous pouvez jouer au tour par tour. Ce serait vraiment ennuyeux, mais vous pourriez. Mais cela nous permet de faire des situations de braquage super complexes et des trucs comme ça, ce qui, vous le savez, est vraiment très amusant. C’est différent.

Et le fait est que nous n’allons jamais plaire à tout le monde. Et vous ne le ferez jamais. Peu importe sur quoi vous travaillez. Nous essayons donc de ne pas nous remettre en question et nous disons: «nous savons que ce que nous faisons est fidèle à l’esprit. Nous savons que ça va être amusant. Nous allons donc le faire. »Et cela ne veut pas dire que nous voulons ennuyer qui que ce soit, cela ne veut pas dire que nous voulons déranger qui que ce soit. Nous ne le faisons vraiment pas. Mais si les gens – s’ils sont découragés par cela, alors ce que nous voudrions leur dire, c’est «essayez-le».