Baldur’s Gate 3: Oui, vous pouvez frapper tous les compagnons, mais la romance sera plus qu’une simple récompense

Le sexe et la romance dans Baldur’s Gate 3 devraient être une affaire plus compliquée qu’une simple récompense pour avoir dit la bonne chose ou apporté à votre amoureux un bijou brillant.

Baldur’s Gate 3 sera lancé en accès anticipé avec cinq compagnons pour commencer, et d’autres viendront plus tard. Tout au long de la campagne principale, tous les compagnons sont ouverts à la romance de tous les autres personnages, et l’écrivain principal Adam Smith cherche à créer des relations plus complexes, avec l’aide de la tradition de Dungeons & Dragons pour jouer avec les cordes cardiaques des joueurs.

“Alors, Liselle, elle est la Githyanki. Et Githyanki ne fait pas vraiment de monogamie », a déclaré Smith à VG247.

«Donc, si vous couchez avec Liselle une nuit au camp, la nuit suivante, vous pourriez bien la trouver en train de coucher avec quelqu’un d’autre. Et elle va se dire “oh, c’était un peu amusant, n’est-ce pas?” Comment allez-vous? “Et vous vous dites,” oh! “Heartbroken!”

Un autre exemple délicat de relations est la gestion de personnages vampiriques qui peuvent se nourrir de membres du groupe endormi s’ils sont désespérés, ou ont simplement besoin d’une recharge. Vous devrez peut-être passer un test de sagesse pour vous empêcher de suralimenter et de les tuer, et le lendemain matin, ils se sentiront épuisés pendant que vous serez au sommet du monde. Et les conversations et les relations au-delà prendront un chemin bien différent que si vous aviez simplement gardé vos crocs dans votre pantalon.

Smith espère créer des relations plus complexes comme celle-ci entre compagnons, et où le sexe n’est pas considéré comme une simple récompense parce que vous avez remis un joli cadeau.

“Nous ne voulons pas entrer dans ce système de romance qui est,” J’ai gagné cette personne. “Nous voulons que cela se sente plus réel”, a-t-il déclaré.

«Nous voulons avoir de la jalousie. Nous voulons aussi y avoir une grande joie. Mais oui, nous ne voulons pas que ce soit le cas, “vous m’avez apporté le cadeau que j’aime le plus, donc vous avez +50 d’affection.” Cela dépend beaucoup plus de la façon dont vous les traitez et des choses que vous faire. Donc, quand je dis, “tout le monde peut être romancé par tout le monde”, ce n’est pas dans chaque partie “.

