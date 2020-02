Baldur’s Gate 3 réapparaît avec une bande-annonce cinématique et présente des détails, des vidéos et des images

Les auteurs de Divinity Original Sin reviennent pour parier sur Early Access pour achever le développement de leur nouveau RPG.

Le jour est venu. Après une longue attente, l’équipe Larian Studios Il a enfin présenté son très attendu Baldur’s Gate 3, montrant les premières images, vidéos de gameplay et une séquence cinématographique intéressante de ce RPG convoité développé par les auteurs de Divinity: Original Sin. Justement, de cette aventure de jeu de rôle emprunte de nombreux éléments, misant sur un tourner le système de combat Cela ressemble à une évolution de ceux-ci, en utilisant les règles de la cinquième édition de D&D comme référence.

Les batailles avec de plus grandes, et misent également sur la verticalité, nous permettant de développer des stratégies de combat beaucoup plus spectaculaires. À notre disposition, nous aurons un groupe d’aventuriers de 15 races différentes de la Univers Dungeons & Dragonsavec pour l’instant 8 classes de personnages confirmée, mais il y en aura encore plus dans les prochains mois.

“Il y a plus de 40 ans d’histoires D&D, il y a donc de nombreuses aventures pour obtenir quelque chose d’intéressant”, a-t-il déclaré 3DGames le directeur de Baldur’s Gate 3. “Ce sont aussi des histoires de lumière et d’obscurité, de bien et de mal, avec des éléments très sombres. Et c’est génial de pouvoir utiliser tout cela dans un jeu vidéo”, a ajouté Swen Vincke. Même sans date de sortie spécifique, l’équipe de Larian Studios parie sur le Accès anticipé pour pouvoir façonner un RPG qui a tous les ingrédients nécessaires pour plaire aux fans des classiques de BioWare.

Cette première version a été optée pour le grand nombre d’options disponibles pour le joueur, ce qui rend nécessaire que tous les systèmes Baldur’s Gate 3 soient testés massivement. Il n’y a même pas de date définitive pour libérer la version finale. “Arriver une fois terminé. Ce sera un crime de sortir un jeu inachevé”, précise son responsable. Et apparemment, l’attente en vaut la peine.

Vous pouvez vérifier nos impressions de Baldur’s Gate 3 pour savoir en détail tout ce que l’une des versions les plus attendues de ces derniers temps offre. Bien qu’il y ait longtemps, l’équipe de Larian Studios ait laissé la porte ouverte à la première de Baldur’s Gate 3 sur Nintendo Switch, jusqu’à présent, le RPG n’a confirmé que son lancement sur PC et Stadia.

