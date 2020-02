Baldur’s Gate III aura un accès anticipé et nous savons déjà quand il fera ses débuts

Comme nous vous l’avons dit hier, la foire du jouet de New York 2020 commencerait aujourd’hui et de nombreuses entreprises de l’industrie y assisteraient pour présenter leurs nouveaux projets. La célèbre marque Hasbro a participé à un événement pour les investisseurs au cours duquel il a parlé de Baldur’s Gate III et a déclaré qu’il serait possible de la jouer cette année.

Selon les informations de DSOGaming, lors de cette réunion, Hasbro a annoncé que Baldur’s Gate III sera disponible plus tard en 2020, afin que les joueurs n’aient pas à attendre longtemps pour l’essayer. Avec cela, la société a également révélé que le titre arrivera initialement en tant qu’Accès Anticipé et que ce sera précisément cette version qui pourra être jouée cette année.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Wizards of the Coast, une filiale de Hasbro, a cédé la licence de Baldur’s Gate à Larian Studios pour développer le troisième jeu de la franchise.

Hasbro a également profité de l’occasion pour parler des plans de la franchise Dungeons & Dragons. Selon les informations, il y a 7 jeux de série en production et en 2020 Baldur’s Gate III et Dark Alliance arriveront. Hasbro prévoit de lancer les 5 autres jeux au cours des 5 prochaines années, 1 chaque année, jusqu’en 2025.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Attendez-vous pour jouer ce nouvel épisode de la franchise? Dites-le nous dans les commentaires.

Ce projet a été révélé au milieu de l’année dernière et il a également été annoncé qu’il atteindrait Google STADIA, bien que pas aussi exclusif, car il arrivera également sur PC. Si vous voulez voir le gameplay de ce projet ambitieux, alors vous ne devriez pas manquer cet événement à venir. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Baldur’s Gate III si vous consultez son fichier.

