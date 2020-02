Baldur’s Gate III Leaked Screenshots

Écran de jeu de type Divinité avec les membres du groupe et la carte. (Image: Larian Studios)

Il y a eu quelques captures d’écran de Baldur’s Gate III. Ces captures d’écran représentent une gamme de gameplay de scènes narratives et de paysages, que nous allons examiner brièvement. La bande-annonce du jeu devrait être diffusée plus tard dans la journée, ce qui confirmera probablement l’interprétation des captures d’écran par les utilisateurs.

Une belle capture d’écran divulguée de Baldur’s Gate III (Image: Larian Studios)

En plus des beaux paysages, les captures d’écran affichent également un gameplay qui semble être une forme de système de combat au tour par tour semblable à celui de la série Wasteland ou de la série Divinity. Cela aurait du sens étant donné que les développeurs, Larian Studios, ont également développé Divinity. Voici nos sélections des images divulguées qui sont très, très intéressantes:

Toutes les images divulguées peuvent être trouvées ici.

Aussi…

Nous ne pouvons pas attendre Baldur’s Gate III! Êtes-vous impatient? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous ou via la page Facebook de DGR! Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne YouTube ici! Vous avez une astuce d’actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected]

PLUS: Le Wonderful 101: Remastered arrive sur PC, PS4 et Switch en mai

PLUS: Mise à jour PAX East – Sony sort et annule la dernière démo de Us 2