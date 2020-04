Baldur’s Gate III sera-t-il retardé par le coronavirus? Larian Studios répond

Le coronavirus a un impact négatif sur tout le monde. Malheureusement, Larian Studios, développeur en charge du prochain épisode de la franchise Baldur’s Gate, ne fait pas exception et a récemment confirmé que le développement de Baldur’s Gate III était considérablement affecté par la pandémie.

Selon les informations que Larian Studios a partagées avec le New York Times (via VG247), il est confronté à un retard dans le développement de Baldur’s Gate III en raison du travail à domicile. Selon l’étude, les équipes impliquées opèrent entre 70% et 80% de la production normale.

Au cas où vous l’auriez manqué: Larian Studios a commenté la possibilité de regarder Baldur’s Gate III sur les consoles de prochaine génération.

Cela est dû à des mesures préventives qui ont obligé Larian Studios à faire travailler à distance son équipe de 300 personnes. Selon le développeur, au début, il n’y avait pas de problèmes avec le travail de l’équipe, qui comprenait la création de niveaux et l’écriture de code, mais les heures de production plus tard ont diminué en raison du fait que les travailleurs devaient prendre soin de leurs enfants, entre autres responsabilités. Cela s’ajoutait au fait que les partenaires externes ont arrêté leur travail ou ont également appliqué des mesures de travail à distance.

L’accès anticipé est toujours prévu pour cette année

Cependant, le dirigeant Swen Vincke a mentionné que, bien que le processus de production ait été retardé, il est toujours en cours. La bonne nouvelle est que le retard n’affectera pas le lancement de l’accès anticipé, car les débuts prévus pour 2020 seraient remplis, bien qu’il n’y ait toujours pas de date confirmée. Nous te tiendrons informé.

Il y a quelques semaines, lors de PAX East 2020, Larian Studios a présenté la séquence d’ouverture de Baldur’s Gate III, ainsi que le gameplay et de nombreuses informations.

Que pensez-vous du retard de développement? Quand pensez-vous que le titre fera ses débuts? Dites-le nous dans les commentaires.

Baldur’s Gate III est en cours de développement pour PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette franchise en consultant cette page.

