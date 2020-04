Bandai lance l’édition spéciale Tamagotchis d’Evangelion

Par Sebastian Quiroz

15/04/2020 10h24

Les tamagotchis sont l’un des appareils électroniques les plus appréciés du public. Grâce à ces petits éléments matériels, nous pouvons élever nos propres créatures virtuelles et les regarder combattre la vie et la mort. Maintenant, une collaboration inattendue a été annoncée Nous pourrons obtenir des Tamagotchis en édition spéciale d’Evangelion dans les prochains mois.

Cette collaboration sera connue sous le nom d’Evatchi et nous donnera l’occasion d’élever notre propre ange, qui grandira pour être prêt à avoir un troisième impact sur nos cœurs. Il y aura trois modèles différents d’appareils inspirés des unités EVA des protagonistes original: Shinji (EVA-01), Asuka (EVA-02) et Rei (EVA-00).

L’anime original d’Evangelion comportait 17 anges, mais dans l’Evatchis nous pourrons en trouver plus de 20, chacun avec plusieurs mini-jeux. Cette collaboration sera disponible au Japon à partir du 13 juin de cette année, et on ignore actuellement s’ils atteindront l’Occident. En parlant d’Evangelion, la production d’Evangelion 3.0 + 1.0 est terminée. De même, de nouvelles éditions de ce manga seront disponibles cette année.

Via: Bandai

