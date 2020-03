Bandai Namco annonce la collection Namcot pour Nintendo Switch

Au cours de la Nintendo Direct japonaise, Bandai Namco a révélé qu’il publierait le Collection Namcot pour Switch le 18 juin 2020. Non, ce n’est pas une faute de frappe, ‘Namcot’ était le nom que Namco a utilisé pour ses activités d’édition de console entre 1984 et 1995.

Cette prochaine collection sera disponible en version physique et en téléchargement gratuit sur l’eShop. La copie papier comprendra tous les titres du “premier tour” de sorties et un titre bonus secret.

La version numérique permettra aux joueurs de sélectionner et d’acheter des jeux individuels sur l’eShop, et ils pourront ensuite les afficher sur leur étagère virtuelle comme ils le souhaitent. Voici les titres qui seront inclus dans le premier tour (merci, Gematsu):

Wagyan Land

Pac-Man

Galaga

La tour de Druaga

Battle City

Star Lustre

Jockey familial

Yokai Dochuki

Esprit Dragon

Palais Mendel (Quinty)

Splatterhouse: Wanpaku Graffiti

Chaque titre comprend des fonctionnalités modernes telles que la possibilité d’arrêter et de démarrer le jeu, et d’enregistrer la progression à tout moment. Semblable à d’autres collections, vous pourrez également rembobiner si vous faites une erreur, et les paramètres d’écran peuvent également être personnalisés.

Pour le moment, il n’y a aucune mention d’une sortie occidentale. Si nous entendons quelque chose, nous serons sûrs de vous le faire savoir. Dans les nouvelles connexes, M. Driller fera enfin ses débuts sur le Switch.

.