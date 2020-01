Bandai Namco annonce un nouveau jeu de «Super Champions»

Au cours des deux dernières générations de consoles, la FIFA a été le roi incontesté des jeux vidéo de football, car les tentatives de Konami avec PES n’ont pas suffi à reproduire sa glorieuse époque sur PS2. Malgré ce qui précède, Bandai Namco osera affronter Electronic Arts avec un nouveau jeu des ** Super Champions, dont l’anime s’est fortement illustré dans divers territoires au-delà du Japon, principalement en Amérique latine.

Son nom est Captain Tsubasa: Rise of Champions, et sera disponible cette année sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC (via Steam); oui, au moment où la date de lancement spécifique n’a pas été annoncée; Il n’y a également aucun indice qui indique son arrivée sur Xbox One. Le jeu vidéo semble assez prometteur dans son première bande-annonce, bien qu’il soit préférable d’attendre un premier contact pour donner une meilleure opinion.

Contrairement à la FIFA, qui continue de miser sur le réalisme jouable et visuel, la proposition de Bandai se concentre sur le public occasionnel, car votre gameplay pariera totalement sur le plaisir. En fait, la plupart des situations qui se produisent dans l’anime, aussi utopiques qu’elles puissent paraître, seront possibles dans Captain Tsubasa: Rise of Champions; comme le célèbre coup de tigre de Steve Hyuga.

“Captain Tsubasa: Rise of New Champions met les joueurs dans un portrait fantastique de l’anime et du football professionnel. Les joueurs peuvent exécuter une grande variété de mouvements offensifs et défensifs pour affronter de puissantes équipes de football”, ont-ils déclaré dans un communiqué. . De plus, le titre proposera des modalités avec historique, versus local et versus online. D’accord les voix seront en japonais, des sous-titres en espagnol, anglais et portugais seront proposés.

La société asiatique a souligné l’importance de sortir un jeu de franchise dans l’ouest, car ils étaient auparavant limités au Japon. “Avec Captain Tsubasa: Rise of New Champions, nous combinons l’excitation mondiale du football avec la nostalgie de la franchise classique Captain Tsubasa, tous présentés avec style et avec la veine artistique de l’anime. Les fans de football et d’anime sont invités à vivre un une expérience vraie, unique et inoubliable “, ont-ils conclu.

