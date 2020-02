Bandai Namco continuera la terreur de The Dark Pictures Anthology cet été

La série d’horreur The Dark Pictures Anthology a fait ses débuts au milieu de l’année dernière, présentant une proposition intéressante qui implique la prise de décision et l’interaction entre d’autres personnes pour porter le suspense à un autre niveau. Il avait déjà été mentionné que les sorties seraient périodiques et aujourd’hui, il a été révélé quand la prochaine sera disponible et une avance a également été donnée sur son intrigue.

Grâce aux joueurs qui ont terminé le premier opus, Man of Medan, nous avons appris la sombre proposition de Little Hope, qui serait la nouvelle histoire. Cependant, il n’a pas été révélé quand il arriverait, mais heureusement aujourd’hui Bandai Namco et Supermassive Games ont annoncé que le titre fera ses débuts l’été prochain.

De même, plus de détails sur les personnages et le lieu où les événements surnaturels de Little Hope auront lieu ont été partagés. Selon la description et comme on le voit dans les progrès qui apparaissent ci-dessous, le nouveau chapitre se déroulera dans une ville fantôme où se rencontreront 4 personnes qui tenteront de se débarrasser d’un destin fatidique.

«Pris et isolés dans la ville abandonnée de Little Hope, 4 étudiants et leur professeur doivent échapper aux visions cauchemardesques qui les poursuivront sans cesse dans un brouillard impénétrable, alors qu’ils voyagent à travers la ville à la recherche de moyens pour s’échapper, ils devront comprendre la signification de ces événements, la racine de ce mal et comment il y est lié! », lit-on dans la description officielle du jeu.

Nous vous laissons la vidéo que Bandai Namco a partagée et qui montre un peu les événements de Little Hope. Nous vous avertissons qu’il y a des moments de tension chez Man of Medan, donc ils peuvent être considérés comme des spoilers. Cependant, nous vous rappelons que les aventures peuvent être très différentes, donc elles peuvent ne pas apparaître dans votre jeu.

La série Dark Pictures Anthology comprendra plusieurs chapitres. Une caractéristique très importante de l’expérience est qu’elle peut être partagée avec d’autres personnes localement ou en ligne. Si vous voulez voir la bande-annonce de Little Hope d’une manière plus claire, vous pouvez le faire si vous visitez cette page.

Little Hope devrait arriver sur PlayStation 4, Xbox One et PC, directement sur les plateformes où Man of Medan est disponible. Dans ce lien, vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette franchise d’horreur Bandai Namco.

