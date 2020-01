Bandai Namco n’avait pas l’intention de localiser le nouveau jeu du capitaine Tsubasa en Amérique du Nord

Plus tôt cette semaine, les fans de football ont eu une surprise quand Bandai Namco a annoncé qu’il sortirait Captain Tsubasa: Rise Of New Champions sur la Nintendo Switch. Si vous ne le saviez pas, cela fait dix ans depuis la sortie du dernier jeu, basé sur la série de mangas créée par Yoichi Takahashi en 1981.

Saviez-vous, cependant, que cette nouvelle entrée n’allait presque pas être localisée dans certaines régions? Dans une interview accordée à US Gamer hier, le directeur du marketing de marque de Bandai Namco, Dennis Lee, a révélé que l’éditeur japonais prévoyait une sortie exclusive en Amérique latine – principalement en raison de la popularité de la série animée dans la région. En fin de compte, il a décidé que les personnes situées en Amérique du Nord pourraient également en profiter:

Lorsque nous avons évalué le jeu, nous avons réalisé que c’était un jeu vraiment amusant. Donc, même s’ils ne connaissent pas Tsubasa et les personnages, les fans de football et les fans de jeux de sport de style arcade peuvent s’amuser vraiment. Pour cette raison, nous avons décidé que nous ne pouvions pas simplement le sortir en Amérique latine.

Ce titre de football d’arcade devrait arriver à un moment donné en 2020. Lorsqu’il arrivera, il contiendra plusieurs modes de jeu, y compris l’histoire, le contre et le contre en ligne. Sur le terrain, vous pourrez également réaliser une variété de mouvements offensifs et défensifs, comme aucun autre titre de football actuellement disponible.

