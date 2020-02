Bandai Namco retarde la sortie de Billion Road à l’ouest

Billion Road – une prochaine version Switch et PC où vous dépensez, investissez et gagnez beaucoup d’argent – a été retardée ici à l’ouest. Au lieu d’arriver le mois prochain, le jeu sera désormais lancé le 16 avril selon la page du jeu Nintendo et Steam.

Voici un bref aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre:

L’objectif principal de Billion Road est assez simple: voyager à travers le Japon et gagner plus d’argent que quiconque. Vous gagnez de l’argent en atterrissant sur des places de propriété avec des opportunités d’investissement, comme un restaurant de sushi à Ginza ou un magasin de produits d’animation à Akihabara. Après avoir investi, vous devrez attendre le début du mois de mars pour que ces investissements soient rentables.

En attendant, soyez à l’affût des monstres errants qui pourraient vous submerger de richesses … ou jetez une clé dans vos plans! Vous pouvez également gagner de l’argent supplémentaire en atterrissant sur des cases d’objets, ce qui peut vous aider à atteindre vos propres objectifs ou simplement ruiner les plans de vos rivaux. Si vous terminez le jeu avec le plus d’argent … vous gagnez!

Il y a plus de 30 objets, 50 monstres et plusieurs modes. Vous pourrez également jouer avec vos amis et votre famille localement ou en ligne. En plus de cela, Billion Road est décrit comme un “jeu familial” qui peut enseigner aux enfants l’importance des investissements.

