Bande-annonce avec les méchants qui arriveront à My Hero One’s Justice 2

Si récemment, nous avions une bande-annonce de My Hero One’s Justice 2 qui tournait autour de la nouvelle que ce nouvel épisode comprend, à la fois du contenu et des personnages. Eh bien, Bandai Namco continue de promouvoir le titre de Deku et compagnie, ce n’est pas pour rien que nous l’aurons entre nous dans deux semaines, partageant cette fois un nouvelle bande-annonce visant à montrer le potentiel des antagonistes que cette suite intègre. Bien sûr, la vidéo arrive chargé de spoilersEh bien, même la vignette de la vidéo vous donne des détails sur l’intrigue, c’est pourquoi vous avez la vidéo à la fin de l’actualité, et si vous n’avez pas vu l’intégralité du dernier arc de l’anime, vous feriez mieux de faire attention lorsque vous abaissez la page. Bien sûr, nous sommes là pour vous le dire, vous empêchant d’obtenir plus d’informations que vous ne le souhaiteriez. Si nous sommes des héros comme All Might of great …

Nous avons deux groupes distincts. D’une part, nous avons la League of Villains, dirigée par Tomura Shigaraki, qui proposera une nouvelle version dans laquelle vous avez vu ses vêtements de ville. A côté de lui, nous avons Deux fois, qui grâce à son don, Doble, peut créer jusqu’à deux exemplaires de toute personne, après une connaissance approfondie de ses bas, bien sûr, Mr. Compress, qui, comme son nom artistique l’indique, a le don de la compression, ce qui lui permet de comprimer des personnes et des objets en billes. D’autre part, nous avons le yakuza, avec Kendô Rappa comme le muscle au service de l’organisation, et Kai Chisaki, en tant que cerveau et grand antagoniste du nouvel arc de la série.

Que pensez-vous de tous les ajouts qui apporteront le côté obscur de My Hero One’s Justice 2? Avec une version aussi proche, vous voudrez peut-être parcourir à nouveau notre analyse de votre premier versement, pour savoir ce que vous trouverez plus ou moins dans sa suite. Maintenant, profitez de la bande-annonce!

Voir aussi

Source

Connexes