Bande-annonce de démonstration pour Nintendo Switch

Nous sommes à moins d’un mois de 24 avril 2020, ce qui signifie que nous nous rapprochons de la date de sortie du remake 3D de Trials of Mana, un de ces classiques du genre RPG, que nous ne pouvions jouer officiellement en Occident que l’année dernière précisément. Ainsi, ce jeu a une version d’essai que les joueurs peuvent télécharger via l’eShop de Nintendo Commutateur, mais maintenant nouvelle bande-annonce visant à faire connaître ladite démo. Nous voyons les principaux éléments du jeu dans cette vidéo!

Trials of Mana revoit ses principales caractéristiques dans une nouvelle bande-annonce dédiée à sa démo

Big N a utilisé l’une de leurs chaînes YouTube officielles pour partager cette nouvelle bande-annonce de Trials of Mana. Ainsi, nous y voyons que nous nous embarquerons dans l’une des aventures les plus classiques du JRPG, et nous le ferons grâce à un groupe de 3 protagonistes (sur un total de 6) que nous pourrons choisir au début de l’histoire et qui feront de chacun le jeu est différent. Ainsi, bien que la version originale de SNES était déjà un RPG d’action, ce titre ajoute maintenant la troisième dimension, de sorte que ses combats se sentent complètement différents, en particulier ceux dans lesquels nous devrons faire face à d’énormes et imposants boss finaux qui tenteront de se mettre en travers. en route pour terminer notre aventure sur l’écran “Game Over”. Nous avons un grand monde avec de nombreuses possibilités!

De cette façon, nous ne pouvons qu’attendre autre chose pour que Trials of Mana atteigne à la fois Nintendo Switch et Playstation 4. Et vous, avez-vous déjà essayé la version d’essai de ce titre? Quels sont les 3 héros que vous prévoyez de choisir dans la première aventure que vous vivrez dans ce monde?

