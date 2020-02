The Cycle, un jeu vidéo d’action et de tir des créateurs de Spec Ops: The Line qui combine le PvP et le PvE, présente avec cette bande-annonce le contenu de sa deuxième saison marquée par la première de Crescent Falls, une nouvelle carte beaucoup plus grande, plus ouvert et avec une plus grande variété de scénarios pour différents styles de jeu.