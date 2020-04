Bande-annonce de Lyon, Flare, Minerva et Ultear, personnages de soutien

Le RPG de Fée Queue Il arrivera sur Nintendo Switch et le reste des plateformes le 25 juin, et aura une large liste de personnages jouables, mais aussi plusieurs personnages invités qui remplira des fonctions de soutien lors de combats au tour par tour intenses. Ainsi, bien que nous savions récemment que Ultear, Lyon, Flare et Minerva Ils feraient partie de ce groupe de personnages qui offriraient leur aide aux personnages, maintenant Koei Tecmo a publié une nouvelle bande-annonce dans laquelle on peut les voir en action. Ces magiciens gardent quelques as sous les manches de leurs vêtements!

Ultear, Lyon, Falre et Minerva en mouvement dans la dernière bande-annonce de Fairy Tail

Les personnages principaux de Fairy Tail ne seront pas seuls, car ils auront l’aide des autres personnages qui se joindront temporairement aux combats, afin de pouvoir vaincre chacun des ennemis qui se dressent sur notre chemin. De cette façon, dans cette dernière bande-annonce partagée sur les réseaux sociaux, nous en voyons quatre, mais nous pouvons également voir certains de leurs mouvements les plus caractéristiques (bien que pas en combat, mais dans certaines des scènes qui feront partie du titre).

De même, il a également été révélé que l’un des points clés de ce jeu sera le siège de la guilde, où nous pouvons acquérir des objets, entre autres. De plus, au bar, nous pouvons obtenir des boissons qui donneront des états spéciaux aux membres de notre équipe. Bien sûr, nous pouvons également acheter des améliorations pour ce lieu, afin de changer son apparence, mais aussi pour obtenir des améliorations, comme un inventaire plus important ou la possibilité d’acheter une plus grande variété de boissons au bar. C’est un investissement!

De cette façon, nous n’avons qu’à attendre un peu plus de deux mois pour profiter des combats intenses de Fairy Tail et pour pouvoir rejoindre cette guilde des sorciers qui a acquis la réputation d’être la plus problématique dans n’importe quelle ville de Magnolia. Et pour vous, quels autres personnages aimeriez-vous être présents dans ce jeu, que ce soit en tant que personnages principaux ou en tant que personnages de soutien qui rejoignent temporairement l’équipe principale? Il y a beaucoup d’habitants de cet univers créé par Hiro Mashima, nous devons donc choisir parmi une large sélection!

