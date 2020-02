Bande-annonce de présentation de Zenkichi Hasegawa

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers cela permettra aux joueurs japonais de poursuivre l’histoire des Ghost Thieves à partir de ce même mois de février 2020, même si en Occident nous devons encore attendre pour savoir si le jeu ne nous arrivera pas enfin. Pendant ce temps, Atlus et Koei Tecmo ont révélé l’existence d’un nouveau personnage jouable, ce qui était un secret jusqu’à présent, car, comme pour tout nouveau produit, il est toujours bon de laisser quelques surprises pour les révéler plus tard, afin queLe Zenkichi Hasegawa réveillera sa personne et pourra rejoindre le groupe formé par les voleurs de fantômes dans ce RPG d’action.

Zenkichi Hasegawa est présenté aux futurs joueurs de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Au groupe formé par les Ghost Thieves, les protagonistes de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, nous devons maintenant ajouter le nouveau personnage que Koei Tecmo et Atlus ont révélé: Zenkichi Hasegawa (dont le doubleur japonais sera Shinichiro Miki). Ainsi, Wolf entrera également dans ces nouveaux donjons pleins d’ennemis qu’il pourra vaincre grâce à sa Personne nouvellement réveillée comme on peut le voir dans cette dernière bande-annonce. Vous voyagerez même avec les voleurs de fantômes à travers le Japon dans cette nouvelle histoire!

De cette façon, et sachant que nous aurons l’inclusion de ce nouveau personnage, la seule chose que les joueurs occidentaux peuvent faire est d’attendre de voir si Atlus confirme enfin l’arrivée de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sur notre territoire. Et vous, avez-vous déjà joué le titre original, allez-vous entrer dans cette saga avec la version Royal (qui ne sera PAS disponible sur Nintendo Switch) ou envisagez-vous de jouer directement sur Scramble s’il confirme enfin sa sortie pour nos régions? De nombreuses options possibles dans cette saga RPG!

