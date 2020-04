Bande-annonce des modes d’accessibilité et de support

Si vous avez fait face à un mouvement, vous savez à quel point la situation peut être chaotique, à tel point qu’il semble parfois que nous sommes dans un jeu vidéo. Alors, Sortir (disponible à partir de 28 avril 2020) est le nouveau titre qui nous vient de Team17 (équipe qui est aussi à l’origine du lancement des deux Overcooked!) dans lequel nous devons aider à bouger et, grâce à sa dernière bande-annonce, nous savons maintenant que ceux-ci seront à portée de main de toutes sortes de joueurs, puisque le titre comportera diverses options d’accessibilité et de support, afin que ces changements d’adresse ne résistent à personne.

Ce sont les options d’accessibilité et d’assistance de Moving Out

Dans le monde, il existe de nombreux types de joueurs, c’est quelque chose que nous n’allons pas nier, et chacun d’eux a des besoins particuliers en matière de jeux vidéo. Ainsi, Moving Out nous apprend dans sa dernière bande-annonce différentes options d’accessibilité avec laquelle il aura, à commencer par la possibilité de pouvoir changer la taille des menus du jeu, afin que personne ne se sente trop petit (ou inversement, trop grand). De plus, il aura également des textes spécialement conçus pour atténuer les effets de la dyslexie, donc la manipulation des différents menus ne sera pas un problème pour tous ceux qui en souffrent, mais si cela continue à être un problème, il y aura également des voix qui liront le sous-titres. De plus, vous pouvez également modifier les paramètres des commandes des boutons.

Voir aussi

Cependant, cette bande-annonce Moving Out est dédiée non seulement à l’accessibilité, mais assistance, et cela nous montre également que le jeu aura des temps plus longs au cas où nous en aurions besoin, et aussi avec l’option que les objets disparaissent une fois que nous les avons déposés dans le camion. De même, nous pouvons réduire la difficulté à tout moment et si nous nous étouffons toujours à un certain niveau, nous pouvons le sauter et continuer avec le suivant. Et enfin, nous ne pouvons pas ignorer que nous aurons la possibilité de rendre certains objets beaucoup plus légers.

Source

Connexes