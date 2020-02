Bande-annonce du film espagnol

Il y a quelque temps, il a été annoncé que Dragon Quest votre histoire, le film basé sur le cinquième épisode de la longue saga RPG que Square Enix développe actuellement, arriverait en dehors du Japon grâce à la plate-forme Netflix. Ainsi, bien que la date de sortie de ce long métrage en Espagne ait été fixée pour le 13 février 2020, nous n’avions toujours pas de remorques Langue Cervantès, mais maintenant il a partagé quel est le bande-annonce principale de cette aventure dans lequel Lucas, le protagoniste, s’embarquera pour découvrir son origine.

Dragon Quest Your Story montre un aperçu du film en espagnol

Dragon Quest V: La mariée céleste est l’un des jeux les plus appréciés des fans de la franchise, et on y raconte l’histoire de Lucas, un garçon qui se lance dans une grande aventure pour découvrir son passé, mais aussi pour vaincre à l’évêque maléfique Ladja, qui a terminé tout ce qu’il voulait. Comme ça Dragon Quest votre histoire C’est le film qui adapte cette histoire et arrivera en Espagne via Netflix, la plateforme à travers laquelle le première bande-annonce en espagnol du long métrage (vous pouvez le voir à travers ce lien). Comme nous le voyons, en plus de Lucas, dans le film, nous pouvons également voir Nera et Bianca, deux filles qui dans le jeu vidéo peuvent devenir nos épouses (nous devons choisir entre l’une d’entre elles, bien que dans la version Nintendo DS, nous pouvons également choisir la sœur de Nera en tant qu’épouse) et cela devient un grand pilier dans le voyage de Lucas. Et vous, voulez-vous voir comment cette histoire a été adaptée au grand écran ou pensez-vous que tous les films basés sur des jeux vidéo n’atteignent jamais la hauteur des œuvres originales?

Source

Connexes