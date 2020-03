Bande-annonce du premier DLC multijoueur

Depuis octobre dernier, nous pourrions commencer à explorer l’hôtel enchanté dans lequel l’histoire de Luigi’s Mansion 3, mais à côté de cet hôtel, nous trouvons également un autre bâtiment qui vise à permettre aux joueurs de se connecter et de jouer dans différents modes de jeu multijoueurs. Ainsi, ce titre a annoncé qu’il lancerait de nouveaux DLC axés sur ce multijoueur, et le premier, qui est déjà disponible, a lancé un nouveau trailer dans lequel il nous présente les nouvelles auxquelles nous pouvons accéder si nous décidons de le joindre.

Le premier DLC multijoueur de Luigi’s Mansion 3 maintenant disponible

Le premier DLC multijoueur de Luigi’s Mansion 3 Il est déjà disponible, donc ceux qui souhaitent étendre leur expérience pour plus d’un joueur peuvent déjà le prendre. Ainsi, Nintendo a publié à travers ses différentes chaînes YouTube une bande-annonce qui montre chacun des éléments que nous pouvons acquérir si nous le faisons, mais la chaîne YouTube GameXplain a également publié une vidéo sur le que nous pouvons voir plus en détail tous ces éléments qui contribuent à cela, nous passons encore quelques heures de plus dans cet endroit effrayant qui nous permet de jouer avec des amis, localement ou via Internet.

