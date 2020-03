Bande-annonce et confirmation de l’histoire de Gildarts jouables

GUST et Koei Tecmo travaillent côte à côte pour créer le RPG Fée Queue aller en vente ensuite 25 juin 2020Bien qu’il ait été retardé au début, nous sommes plus que convaincus que ce temps supplémentaire a été pour améliorer chacun de ses aspects. Ainsi, pour rendre l’attente un peu plus supportable, un nouvelle bande-annonce qui vise à passer en revue l’histoire des différents arcs d’histoire qui s’adapteront. Êtes-vous prêt à rejoindre la guilde de sorciers la plus scandaleuse de tout le royaume de Fiore? Venez à Magnolia City!

Fairy Tail passe en revue ses arcs d’histoire et confirme Gildarts en tant que personnage jouable

Dans la dernière bande-annonce qui a été partagée sur la chaîne YouTube de Playstation Europe, plusieurs des moments clés des arches de l’île Tenrou, les Great Magic Games et les Tatars sont passés en revue, qui font partie du manga et qui fera partie de ce RPG Fée Queue. Donc, dans cette vidéo d’une minute et demie, nous pouvons voir quelques spoilers, car on nous montre des combats et des protagonistes de ces histoires, mais la chose intéressante vient dans les dernières secondes, car Gildarts, le sorcier le plus puissant de toute cette guilde des sorciers (et peut-être de Fiore) a confirmé qu’il sera un personnage jouable.. Leurs statistiques seront-elles aussi puissantes que dans la série d’animation, les mangas et autres produits qui font partie de cette histoire créée par mangaka Hiro Mashima?

De cette façon, la seule chose que nous pouvons faire est de continuer à attendre pour que la plupart des fans de Fairy Tail puissent profiter de ce RPG sur lequel ses créateurs travaillent si dur. Et vous, avez-vous l’intention de rejoindre Natsu et l’entreprise?

