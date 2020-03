Bande-annonce finale, démo (japonaise) et post-match

Du suivant 24 avril 2020 nous pouvons explorer le vaste monde de Remake 3D de Trials of Mana, l’un de ces titres qui a été plus que remporté est l’un de ces classiques qui figurent sur les listes de favoris de nombreux joueurs à travers le monde (bien que officiellement en dehors du Japon, il n’a été possible de jouer que récemment sa version originale grâce à la compilation de Collection of Mana). Ainsi, il ne reste plus grand-chose à mettre en vente, et donc, cette fois, nous avons une nouvelle bande-annonce finale, avec la confirmation d’une démo pour l’eShop japonais et avec des données sur le nouveau contenu qui nous attendra une fois que nous aurons vu le générique de fin.

Trials of Mana présente sa dernière bande-annonce. Ceci est le nouveau remake 3D de ce classique!

La chaîne YouTube japonaise de Square Enix a partagé une nouvelle bande-annonce de Trials of Mana, qui vise à nous montrer certaines des principales caractéristiques de cette nouvelle version. Ainsi, nous pouvons voir certains aspects du gameplay du titre, mais nous pouvons également en apprendre davantage sur les 6 personnages qui peuvent faire partie de notre équipe.

Une démo arrive sur l’eShop japonais!

De plus, si vous êtes de ceux qui peuvent attendre la sortie de la version complète du jeu, vous pouvez télécharger une version d’essai via l’eShop japonais, tant que vous avez un compte Nintendo Switch basé dans le pays du soleil levant . Cette démo sera disponible à partir du 18 mars 2020.

Il est confirmé qu’il y aura du nouveau contenu une fois que nous aurons terminé l’histoire principale

Une fois le jeu terminé, nous pouvons découvrir un nouvel épisode. L’histoire se concentre sur un message que le groupe de protagonistes reçoit de quelqu’un de la bibliothèque Valsena, et grâce à cela, ils découvrent l’existence d’une classe 04. Même si nous commençons un nouveau jeu + une fois que nous avons terminé ce nouvel épisode supplémentaire, les protagonistes Ou les membres de l’équipe pourront accéder à plus d’épisodes au cours de leur histoire.

Durán: Salvador (lumière) et Berserk (obscurité)

Angela: Reine blanche (lumière) et sorcière (obscurité)

Kevin: Roi des bêtes (lumière) et Destroyer (obscurité)

Charlotte: Grande Prêtresse (lumière) et Propagateur du Chaos (obscurité)

Falco: Spriggan (lumière) et Avenger (obscurité)

Liz: Meteora (lumière) et Hraesvelgr (obscurité)

Trouvez des cactus Li’l partout!

Le Li’l Cactus est un personnage récurrent de la saga Mana, et se cachera désormais dans le monde de Trials of Mana. Selon les moments où nous le trouverons, nous recevrons des récompenses très utiles pour notre aventure, nous allons donc sûrement nous mettre au travail pour éviter de trouver chacune de ses cachettes.

