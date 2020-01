Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant que Capcom ne lance Mega Man Zero / ZX Legacy Collection sur Nintendo Switch. Hier soir, la société a sorti une nouvelle bande-annonce pour la collection must have qui comprend Mega Man Zero, Mega Man Zero 2, Mega Man Zero 3, Mega Man Zero 4, Mega Man ZX et Mega Man ZX Advent. Vous pouvez mettre la main sur le jeu le 25 février.

Comme ça:

J’aime le chargement …

en relation