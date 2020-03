Bande-annonce multijoueur en temps réel

Visite de Mario Kart Il s’agit du jeu pour appareil mobile de cette sous-saga de course de longue durée du plombier polyvalent le plus célèbre de l’histoire des jeux vidéo. Ainsi, il a été récemment annoncé que le mode multijoueur en temps réel arriverait le 9 mars 2020, et comme cette nouvelle forme de jeu est déjà disponible, une nouvelle bande-annonce a été publiée dans laquelle nous expliquons brièvement comment cela fonctionne, mais dans qui nous donne également quelques détails sur la campagne Retweets qui se déroule sur le réseau social Twitter.

Mario Kart Tour présente le mode multijoueur en temps réel, accompagné d’une nouvelle bande-annonce

Le mode multijoueur en temps réel de Mario Kart Tour est maintenant disponible et, pour le célébrer, la nouvelle bande-annonce que vous pouvez trouver ci-dessus a été publiée. En outre, il a également été utilisé pour lancer une campagne de Retweets sur le réseau social Twitter et si le tweet promu (et son correspondant pour le compte japonais) atteint 30 000 RT entre les deux, tous les joueurs actuels de ce titre d’appareil mobile recevront 30 Des rubis et une feuille dans le jeu, en récompense. Ne manquez pas l’occasion de donner RT au prochain Tweet pour essayer d’obtenir tous les coureurs pour obtenir les récompenses!

Le multijoueur #MarioKartTour est arrivé! Célébrons avec une campagne de retweet. Si ce tweet et celui correspondant sur le compte japonais atteignent un total de 30 000 RT, tous les joueurs actuels recevront 30 rubis et un badge en jeu! Regardez la vidéo pour plus d’informations. pic.twitter.com/z4pVpcjkn3

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 9 mars 2020

