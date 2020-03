Bande-annonce officielle de gameplay de Spawn pour Mortal Kombat 11

Spawn arrive dans Mortal Kombat 11 plus tard ce mois-ci, et une nouvelle bande-annonce de gameplay montre ses mouvements dans le jeu. Warber Bros.Interactive Entertainment et NetherRealm Studios ont publié la nouvelle vidéo, que vous pouvez consulter ci-dessous et qui présente un aperçu complet du personnage ainsi que ses capacités de combat qui incluent l’utilisation de chaînes, d’une hache, d’un fusil d’assaut et plus encore.

Keith David revient pour Spawn, un rôle qu’il a joué dans la série animée Todd McFarlane Spawn HBO. Il sera disponible pour les propriétaires de Kombat Pack le 17 mars et peut être autrement acquis le 24 mars. Mortal Kombat 11 est maintenant disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.