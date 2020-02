Milestone présente avec cette bande-annonce MotoGP 20, le jeu vidéo sous licence officielle du monde de la course de moto qui sortira en magasin le 23 avril, quelques semaines après le début de l’action au Qatar. Il aura un mode Race Director renouvelé, un mode Story ainsi qu’une IA améliorée, des éditeurs plus complets et un mode en ligne qui continuera à avoir des serveurs dédiés.