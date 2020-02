Bande-annonce publicitaire Othercide, un jeu d’action énervant et une terreur tactique

Lightbulb Crew s’associe à Focus Home Interactive pour sortir cet été sur PC (via Steam), PS4 et Xbox One l’aventure du rôle, de l’action et de la terreur tactique Othercide, un jeu vidéo dans lequel les joueurs prennent les rênes d’une armée de guerriers qu’il devra combattre des créatures plus typiques des cauchemars les plus inquiétants de l’humanité. Tout cela, comme on peut le voir dans la bande annonce, sous un véritable pari graphique.